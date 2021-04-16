الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار في أسعار الدواجن اليوم الجمعة رابع أيام رمضان المبارك

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة رابع أيام رمضان المبارك حالة من الاستقرار في الاسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الاسواق .

 

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلا علي المواطنين وضبط حركة الاسواق .

 

 وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن هناك وفرة من المعروض في الاسواق كما أن هناك مخزون استراتيجي يكفي حتي نهاية رمضان  من الدواجن.

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة عند 31 جنيها للكيلو، في حين يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33-36 جنيهًا بحسب المنطقة.

 

أسعار الدواجن البلدي 

 

وسجلت أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 35 جنيهًا للكيلو، وترواح سعر الكيلو للمستهلك بين 36 - 40 جنيهًا للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيهًا الكيلو.

 

 أسعار البيض في الاسواق 

 

وسجلت أسعار البيض في المزرعة 36 جنيهًا للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34  جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40  جنيهًا.

 

 وزير الزراعة : اهتمامات خاصة بشأن كورونا 

 

كان وزير الزراعة المصري السيد القصير، أعلن أن مربي الدواجن يعملون بإخلاص لتأمين احتياجات الشعب من البروتين طوال العام، وخاصة خلال هذه الأيام التي تواجهها مصر بعد ظهور فيروس كورونا.

 

حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة

 

وأضاف القصير، أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمئة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة، متابعا "نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل".

الدواجن الجمعة رمضان الاستقرار الاسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع طفل أثناء عبوره الطريق لتوزيع العصائر على الصائمين بالغربية

وفاة إبراهيم يوسف لاعب منتخب مصر السابق في اليمن

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: 862 مليون دولار حجم التجارة بين مصر والسودان

650 ألف طالب بالثانوية يؤدون الاختبارات التجريبية الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

عمر عبد المتعال السلايمي يكتب: إرادة شعب وقيادة حكيمة

مؤمن سليم يكتب: التشريع بين السياسة والصياغة (2- 3)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق فى قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي

فلسطين تسجل 1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا