استقرار في أسعار الدواجن اليوم الجمعة رابع أيام رمضان المبارك

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة رابع أيام رمضان المبارك حالة من الاستقرار في الاسواق نتيجة وفرة المعروض منها في الاسواق .

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن ومعدلات التغير لحظة بلحظة تسهيلا علي المواطنين وضبط حركة الاسواق .

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن هناك وفرة من المعروض في الاسواق كما أن هناك مخزون استراتيجي يكفي حتي نهاية رمضان من الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة عند 31 جنيها للكيلو، في حين يتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 33-36 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي

وسجلت أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 35 جنيهًا للكيلو، وترواح سعر الكيلو للمستهلك بين 36 - 40 جنيهًا للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 36 - 40 جنيهًا الكيلو.

أسعار البيض في الاسواق

وسجلت أسعار البيض في المزرعة 36 جنيهًا للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيهًا.

وزير الزراعة : اهتمامات خاصة بشأن كورونا

كان وزير الزراعة المصري السيد القصير، أعلن أن مربي الدواجن يعملون بإخلاص لتأمين احتياجات الشعب من البروتين طوال العام، وخاصة خلال هذه الأيام التي تواجهها مصر بعد ظهور فيروس كورونا.

حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة

وأضاف القصير، أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا، بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ حوالي مليار وأربعمئة مليون دجاجة، وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة، متابعا "نحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وحجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل".