أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع أجنبية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (4) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع) وفى مجال الأمن العام تم ضبط (26) قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح).

وفى السياق، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1305) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (2 طن دواجن – مقطعات دواجن – دوبريهات دواجن) دون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط (22 طن "صلصة طماطم" معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (2٫15 طن ياميش رمضان" تمور – قمر الدين – زبيب – بندق – لوز- تمر هندى" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (1٫2 طن "جبن رومى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (5 طن "ملح طعام" دون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لإدخاله فى عمليات تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان دون ترخيص) بمحافظة الدقهلية، وضبط (2 طن دقيق فاخر دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى – سرنجات – مطهرات" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

كما تم ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج)، لاستيلائها على (179٫602 ألف جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، وتم ضبط (1 طن "أعلاف حيوانية" غير صالحة للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالكة محل لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.