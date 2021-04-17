رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أبريل

مازالت عمليات البحث علي الشبكة العنكبوتية "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي حول رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021، وذلك لسداد قيمة الفاتورة حتى لا يتعرض للغرامة، وخاصة أن فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي ستنتهي خلال ساعات.



وفي التقرير التالي يوضح "الدستور" لقرائه خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2021:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات عن مد فترة السماح لتسديد فاتورة شهر أبريل 2021، حيث يتسارع الكثير في دفع فاتورة التليفون الأرضي حتى يمكنهم الاستمتاع بالخدمات المقدمة، وعلى رأسها خدمة الإنترنت.

وتصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي، كل ثلاثة شهور، ويمكن للمشتركين اصدار الفاتورة بشكل شهري و سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.



ويمكن المواطنين للراغبين في الاستعلام عن الفاتورة الخاص بهم أو دفع الفاتروة الدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي والخاص باللشركة المصرية للاتصالات، واختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون، من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2021



- تسجيل الدخول على المواقع الإلكتروني الخاص بالشركة الصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي:- https://billing.te.eg/ar-eg.

- يجب إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي.



- الضغط على أظهر الفواتير، بعدها ستظهر تفاصيل الفواتير التي لم يتمّ دفعها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل



يُمكن للمواطنين دفع قيمة خدمة الاشتراك في التليفون الارضي لشهر أبريل من خلال مراكز شركة WE (السنترالات)- خدمة فورى - خدمة فودافون كاش- خدماتي، أمان- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري وCIB- خدمة ممكن - خدمة Bee، وجميع مكاتب البريد.

كما أيضاً يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال، طرق الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE .. من خلال الرابط بأعلى، وخدمة سداد وخدمة مصاري.