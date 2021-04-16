عقد ندوتين ضمن مبادرة «الخلفة مسؤولية - شارك في التنمية» بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيره بالجهود التى تقوم بها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لأبناء محافظة البحيرة وكذا تمكين المرأة والشباب عن طريق إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظ ومن خلال تضافر الجهود المعنية الحكومية والأهلية مما ينعكس إيجابياً على كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة .

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه فى إطار سلسلة ندوات الحملة التثقيفية "الخلفة مسؤولية - شارك في التنمية" برعاية اللواء المحافظ والتى تنظمها وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية تم تنظيم ندوتين بمركزي ايتاي البارود ورشيد بالتعاون مع التضامن والتأمين الصحي وجهاز تنمية المشروعات والأوقاف والإدارات التعليمية بتلك المراكز كانت أحداها لمكلفات الخدمه العامه برشيد وندوة بعنوان «القضية السكانية والصحة الانجابية" بقاعة الوحدة المحلية بقرية ارمانيا بايتاي البارود.

كما أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن الندوتين استهدفتا توعية الفتيات بأهمية تنظيم الأسرة وتوضيح أهمية المباعدة بين فترات الحمل للحفاظ على صحة الأم والجنين و وسائل تنظيم الاسرة و طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، كما تناولت الندوتين أبعاد المشكلة السكانية وأثرها والتفاوتات الاجتماعيةوأهمية التعليم ومحو الأمية.

وكانت محافظة البحيرة قد قامت أمس الخميس بتنظيم ٣ ندوات بمراكز حوش عيسى وادكو وايتاي البارود بالتعاون مع التضامن والتأمين الصحي وجهاز تنمية المشروعات ومركز الإبداع الفنى بدمنهور والأوقاف والإدارات التعليمية بتلك المراكز كانت أحدها بحوش عيسي وندوة بعنوان "الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الخطط والبرامج التنموية" بالإدارة الصحية بادكو وندوة بعنوان "تنمية المشرعات الصغيرة للشباب والمرآة المعيلة» بقاعة الشباب والرياضه بمعنيا بمركز ومدينة ايتاي البارود.

وأشار اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن الندوات تداولت دور الدوله في الاهتمام بتوفير حياه كريمه للاهالي والأسر الأكثر احتياجا و مدى اهتمام الدوله بالتوعية عن اهميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر وكيفية تمويل تلك المشروعات للشباب والمرآة المعيلة ومدى اهتمام الاسلام بالحث علي تشجيعهم لتنفيذها لتحسين مستوي دخلهم ومعيشتهم، كما تم توضيح كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأهمية تنظيم الأسرة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.