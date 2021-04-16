الجمعة 16 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط وهيئة الطرق يناقشان الجداول الزمنية لمشروعات الرصف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة، مسؤولي هيئة الطرق لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ خطة رصف الطرق بمراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري للعام الحالي 2020/2021 للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى مسعود نائب رئيس  المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى. 

وتم خلال اللقاء استعراض خطة المحافظة في مشروعات رصف الطرق الداخلية وصيانتها والتي يجري تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق وبحث تذليل العقبات لإنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة.  

وأكد محافظ أسيوط أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فضلا عن مراعاة التوقيت طبقاً للشروط الموضوعة والمواعيد والجداول الزمنية المقررة مسبقاً لافتا إلى أهمية المتابعة الدورية لكافة أعمال الرصف والتشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالاستمرار في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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اسيوط محافظة محافظ مشروعات محافظ أسيوط

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