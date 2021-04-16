الجمعة 16 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 7.5 طن لحوم وأسماك فاسدة بالإسكندرية

لحوم وأسماك غير صالحة
لحوم وأسماك غير صالحة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم او مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها الى النيابات المختصة للتحقيق.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ شنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ عدة حملات خلال متتالية على مدار أكثر من شهر، حيث أشارت المديرية بما اسفرت الحملات عنه، حيث تحرير 36 محضر للمخالفين، والتحفظ  على ما يقرب من 7.5طن لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي او مذبوحة خارج المجازر

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ انه خلال الحملات تم ضبط 300كجم لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك الادمي، و 140 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي ، و290 كجم اسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي،  و915.5 كجم لحوم بلدى ذبيح خارج المجازر، و5 طن دواجن ذبيح خارج المجازر، و500 كجم كبدة مجهولة المصدر، مشيرا بانه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.


يأتي ذلك في اطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري،
و معاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والتفتيش على ثلاجات اللحوم والدواجن بالتزامن مع شهر رمضان.


وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية توجيهات مشددة لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة، واستمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة علي الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

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الإسكندرية لحوم غير صالحة أسواق الطب البيطري

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