في رابع أيام رمضان .. تعرف علي أسعار اللحوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم رابع أيام رمضان حالة من الاستقرار في الاسواق نتيجة وفرة المعروض منها .

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم ومعدلات التغيير لحظة بلحظة وتسهيلا علي المواطنين وضبط حركة الاسواق.

وقال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن هناك استقرارا في أسعار اللحوم في الاسواق حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، والكبدة البلدى 130-150 جنيها والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو.

وفيما يخص أسعار كباب الحلة فتراوحت 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء

وكشف تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، أن معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بلغ 900ألف طن خلال العام الحالى موزعة ما بين430ألف طن مستورد و470ألف طن منتجة محليا، وهناك تراجعا فى مؤشر استيراد العجول الحية من الخارج، عن المعدل المسجل فى خطته لعام 2020، مؤكدا أن الهدف هو تهيئة الفرصة للمربى المصرى كى يحقق الربحية من المشروع القومى لتربية البتلو.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء فى منافذ وزارة الزراعة تصل إلى120جنيها للكيلو وهى لحم عجالى بلدى فاخر.

واردات مصر من اللحوم المجمدة

بلغ إجمالي واردات مصر من اللحوم المجمدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بالعام الجارى 143408 طن ، وبلغ حجم استيراد الكبدة والكلاوى والقلوب المجمدة 66628 طن والدواجن 48045 طن، وبلغ حجم استيراد الأسماك 172581 طن ، وبلغ حجم استيراد منتجات الألبان 117779 طن.

جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، والذى كشف أيضا أنه تم استيراد 25754 طن لحوم و10220 طن كبدة وكلاوى وقلوب و 14725 طن سمك و 11262 طن دواجن وأجزاء دوواجن خلال شهر أغسطس 2020 .