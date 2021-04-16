السفارة الأمريكية في أوكرانيا تحذر رعاياها من تغير الأوضاع الأمنية بالقرم

حذرت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، من أن الوضع الأمني في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية قد يتغير بدون إشعار مسبق.

وذكرت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع (تويتر)، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة اليوم الجمعة - أنها مستمرة في مراقبة الوضع مع روسيا في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية، حيث قد تتغير الأوضاع الأمنية بدون إشعار مسبق.

وأشارت السفارة إلى أن المستوى الرابع الذي يتعلق بعدم السفر يظل ساريًا في القرم نظرًا للانتهاكات التي تمارسها السلطات الروسية، كما يظل ساريًا في المناطق الشرقية لمنطقتي دونتسك ولوهانسك بسبب الصراع المسلح هناك.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا أمس الخميس بفرض عقوبات وقيود جديدة على روسيا ردًا على الأفعال التي تقوم بها الحكومة الروسية وجهازها الاستخباراتي ضد مصالح أمريكا وسيادتها.

وعملت روسيا مؤخرًا على حشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية من الشمال والشرق والجنوب وفي شبه جزيرة القرم، إلى جانب زيادة عدد انتهاكات وقف إطلاق النار التي قامت بها في شرق أوكرانيا.

وأعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الأربعاء الماضي، أن مراكز لتدريب أفراد قوات خاصة قد تستخدم لشن هجمات إرهابية في روسيا تم نشرها في أوكرانيا بدعم غربي.

وقال باتروشيف خلال اجتماع حول ضمان الأمن القومي في أراضي شبه جزيرة القرم الروسية إنه بدعم من الممولين الغربيين أقيمت في أراضي أوكرانيا مراكز لتدريب قوات خاصة.

وليس من المستبعد أن يتم توجيه خريجي هذه المراكز بالتحضير لشن هجمات إرهابية ليس في روسيا فحسب، بل وفي أراضي دول أخرى”.

و إن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن واشنطن ملزمة بسيادة أوكرانيا على أراضيها، وملتزمة أيضا بالدفاع عن أوكرانيا وعن أعضاء “الناتو”.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جانبه هو الأخر أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عززت وجودها في أوروبا بـ 500 جندي، مؤكدا التزام بلاده بالتواجد الأمريكي، والتأكيد على سيادة أوكرانيا لأراضيها.

و أشارت إلى “أكثر من 80 ألف جندي روسي داخل الأراضي الأوكرانية التي توصف بالمحتلة” مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على نشر قواتها في البحر الأسود حتى الرابع من مايو المقبل.