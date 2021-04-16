بعد انطلاق التشغيل التجريبي.. أبرز المعلومات عن محور الفردوس الحر

تكلفة المرحلة الأولى 1.2 مليار جنيه

انطلق التشغيل التجريبي، للمرحلة الأولى بمحور الفردوس الحر بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيله قبل شهر رمضان لحل مشكلة التكدس المروري، وتيسير حركة المواطنين.

وتستعرض "الدستور" في معلومات سريعة الطبيعة الخاصة لمحور الفردوس .



تبدأ المرحلة الأولى- التي تبلغ تكلفتها 1.2 مليار دولار - من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى.



بلغت نسبة تنفيذ باقي الكباري على مسار المحور بهذه المرحلة نحو 80%، بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق في مسار المشروع 85%.



يهدف محور الفردوس الحر إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية «صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي»، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر.

يساهم المحور في اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، ما يساهم المحور في تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.

تشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية، تطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8,6 كم.

الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر هي 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات.

تأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم.



إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة.

تنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور.

ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزى للتعمير.

يساهم محور الفردوس في حل مشاكل طالما عانت منها العاصمة لعقود طويلة مثل تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر.