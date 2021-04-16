السكة الحديد تعلن مواعيد جديدة لـ5 قطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد قيامها بالعمل على تعديل مواعيد التشغيل وتغيير بعض مواعيد القطارات وذلك من أجل توفير كل احتياجات الركاب من القطارات حيث من المقرر تغيير مواعيد بعض القطارات بداية من الأربعاء المقبل وذلك لسدد احتياجات الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن دراسة جميع مواعيد القطارات للوصول إلى المواعيد المناسبة لجميع الركاب، وسيتم توفير التعديلات بما يتناسب مع الركاب.

تعديل مواعيد 5 قطارات

وأعلنت الهيئة عن تغيير مواعيد 5 قطارات بداية من الأربعاء المقبل وهي:

قطار 927 مكيف القاهرة/الإسكندرية الساعة 20.00 بدلاً من الساعة 19.00 يصل الإسكندرية الساعة 22.30.

قطار 928 مكيف الإسكندرية/القاهرة الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50.

قطار 926 مكيف الإسكندرية/القاهرة الساعة 19.30 بدلاً من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00.

قطار 31 إكسبريس القاهرة/الإسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلاً من الساعة 19.59 يصل الإسكندرية الساعة 22.10.

قطار 32 إكسبريس الإسكندرية/القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15.