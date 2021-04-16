الجمعة 16 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد تعلن مواعيد جديدة لـ5 قطارات

قطار روسي
قطار روسي

أعلنت هيئة السكة الحديد قيامها بالعمل على تعديل مواعيد التشغيل وتغيير بعض مواعيد القطارات وذلك من أجل توفير كل احتياجات الركاب من القطارات حيث من المقرر تغيير مواعيد بعض القطارات بداية من الأربعاء المقبل وذلك لسدد احتياجات الركاب.

وأوضحت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن دراسة جميع مواعيد القطارات للوصول إلى المواعيد المناسبة لجميع الركاب، وسيتم توفير التعديلات بما يتناسب مع الركاب.

تعديل مواعيد 5 قطارات

وأعلنت الهيئة عن تغيير مواعيد 5 قطارات بداية من الأربعاء المقبل وهي:

قطار 927 مكيف القاهرة/الإسكندرية الساعة 20.00 بدلاً من الساعة 19.00 يصل الإسكندرية الساعة 22.30.

قطار 928 مكيف الإسكندرية/القاهرة الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00 يصل القاهرة 18.50.

قطار 926 مكيف الإسكندرية/القاهرة الساعة 19.30 بدلاً من الساعة 19.00 يصل القاهرة 22.00.

قطار 31 إكسبريس القاهرة/الإسكندرية من محطة بركة السبع الساعة 19.42 بدلاً من الساعة 19.59 يصل الإسكندرية الساعة 22.10.

قطار 32 إكسبريس الإسكندرية/القاهرة من محطة كفر الزيات الساعة 20.12 بدلا من الساعة 20.30 يصل القاهرة 22.15.

 

السكة الحديد غرامات مالية ٥ قطارات الاربعاء المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد فتح «قاعة المومياوات الملكية» أمام الجمهور بمتحف الحضارة

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 للعاملين فى الدولة

خطوات تحميل 9 منصات جديدة على تابلت طلاب الثانوية العامة

«100 مليون وجبة».. تفاصيل أكبر حملة لتوزيع الطعام فى رمضان

حالة الطقس اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 فى محافظات مصر

موعد مسلسل ملوك الجدعنه والإعادة على قناة mbc مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

70 ألف مصل بالمسجد الأقصى فى الجمعة الأولى من رمضان

الاحتلال يقصف مواقع في غزة.. والخارجية الفلسطنية تدين

أمين سر «الوطني الفلسطيني»: مصر والرئيس السيسي الراعي العربي للقضية الفلسطينية