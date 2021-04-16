مصرع شاب في حادث على الطريق الدائري بالإسماعيلية

لقي شاب في عقده الثاني من العمر مصرعه، إثر تصادم سيارة به بالطريق الدائري في محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية يفيد تصادم سيارة ملاكي رقم "ط ر ي 2551"، مع دراجة نارية رقم "ك هـ م 5721"، بالطريق الدائري قرب مستشفي جامعة قناة السويس.

وكشفت التحقيقات سائق السيارة كان يسير بسرعة جنونية علي الطريق واصطدم بالدراجة النارية "سكوتر" مما أدي إلى مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات بالغة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف نقلت المصاب إلي مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، الا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله لمجمع الإسماعيلية الطبي، تم التحفظ علي جثمان الشاب في ثلاجة المستشفى لحين قرار النيابة العامة.

وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت مجموعة من الحوادث خلال الأسبوع الجاري، من بينها انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة الإسماعيلية، مساء أمس الخميس، أثناء سيرها على طريق “ الإسماعيلية - القاهرة ” الصحراوي، ما أدى لاشتعال النيران بها.



وقال شهود العيان إن الحادث وقع قرب طريق سرابيوم على يعد 5 كيلو تقريبا من محطة تحصيل الرسوم.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف لمكان الحادث، فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

وقال شهود العيان إنه لم يتم مشاهدة أي مصابين حتى الآن أو أي أشخاص داخل السيارة فيما تجري الحماية المدنية أعمال الإطفاء والتبريد للسيارة.