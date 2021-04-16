موعد إجازة عيد الفطر 2021.. والإجازات الرسمية خلال شهر رمضان

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موعد إجازة عيد الفطر 2021 إحدى الكلمات البحثية التي تصدرت مؤخرا محرك البحث العالمي جوجل وحظيت على أعلى نسب مشاهدة منذ بدء أيام شهر رمضان المبارك، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إجازة العيد و الإجازات الرسمية في شهر رمضان المبارك و أبرز طقوس الاحتفال بعيد الفطر في مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2021



وفقا المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي يعلن عن تواريخ المواعيد الرسمية الإجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالهيكل الإداري للدولة فإن إجازة عيد الفطر خلال الفترة من الخميس 13 أبريل إلى السبت 15 أبريل حيث ينتهي شهر رمضان 1442 المبارك، وفقا للحسابات الفلكية المبدئية لمعهد البحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية يوم 12 مايو المقبل حيث يتم الإعلان عن نهاية الشهر الهجري وفقا لتقارير مراصد دار الإفتاء المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2021

مع بداية كل عام ميلادي يعلن المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية عن العطلات والإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لموظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري حيث يتم خلالها غلق كافة المنشآت والمؤسسات الحكومية والخاصة حيث أعلن المركز عن وجود 3 إجازات رسمية مدفوعة الأجر للموظفين خلال شهر رمضان المبارك هى عيد تحرير سيناء يوم الأحد 25 إبريل و عيد العمال يوم السبت 1 مايو و شم النسيم "أعياد الربيع" يوم الإثنين 3 مايو حيث تعطل كافة المصالح والهيئات الحكومية عن العمل في هذه الأيام.

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رابط المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية

حرصًا على عدم تعرقل مصالح المواطنين داخل المؤسسات الحكومية أتاحت الحكومة المصرية موقعا إلكترونيا " المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية" من خلال هذا الرابط ( من هنا)، حيث يتم الإعلان من خلال عن جميع أيام الإجازات الرسمية للدولة سواء الوطنية أو الدينية أو القومية طوال العام من ضمنها موعد إجازة عيد الفطر 2021 الذي حظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني خلال الآونة الأخيرة لرغبة المواطنين في وضع خطة شرائية لمستلزماته دون عرقلة باقي مهام حياتهم العادية خاصة مع فيروس كورونا الذي يفرض علينا عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.