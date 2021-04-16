«مياه أسيوط» تطلق مسابقه لاختيار الأفضل بين المحطات الارتوازية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن اجراء مسابقة لاختيار أفضل المحطات الارتوازية علي مستوي كافة قطاعات الشركة، وفقا لعدد من المعايير منها اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ علي المظهر العام لمحطات المياه والموقع العام المحطة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن اجراء مثل هذه المسابقات يضمن خلق بيئه عمل مثالية هادفة وتحقيق التنافس بين العاملين ورفع مؤشرات الاداء، وخلق بيئة عمل آمنة بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.



وأضاف انه تم تشكيل لجنة ثلاثية من قبل إدارة العلاقات العامة وادارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الرقابة والمتابعة لتقييم أداء المحطات وفق معايير محددة تمثلت في الالتزام بأجراءات التشغيل القياسية، وتحديد ساعات التشغيل وتسجيل بيان التشغيل، والدراية الكاملة للفنيين والمشرفين بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ علي الموقع العام للمحطة ونظافتها والالتزام بالاجراءات الاحترازية والالتزام بالزي الموحد (الرسمي ).



وأوضح أنه يتم التقييم كل ثلات شهور متتالية بترشيح من مدير المنطقة وبناء علي تقييم الجنة الثلاثية المشكلة علي مستوي القطاع ثم علي مستوي الشركة، بما يضمن انتظام العمل داخل تلك المحطات بصورة مثالية وانعكاسه على كفاءة التشغيل.

هذا وناشدت محافظة أسيوط الجميع بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجدة ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كانت قد قامت محافظ أسيوط بتخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.