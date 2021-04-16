نائب محافظ القاهرة: محطة المقطم أول خطوات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات

ضممن برنامج الاهتمام بتطوير البنية التحتية

أعربت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن سعادتها لافتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات الصلبة بالمقطم، مشيرة إلى أنها تعتبرها من أهم المشروعات القومية والهامة التي تم تنفيذها خلال فترة عملها بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وأكدت أن تنفيذ هذا النوع من محطات المخلفات يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها، والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.



وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن افتتاح المحطة وإصلاح المعدات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ برنامج الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، إلى أنه قد تم تخصيص حوالي 200 مليون جنيه لمحافظة القاهرة لمشروعات المرحلة الأولى من المنظومة، التي تتضمن إقامة وتشغيل المحطات الوسيطة وشراء المعدات والآلات الجديدة، لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.

- منظومة الجديدة لإدارة المخلفات



وأشارت إلى أن إنشاء هذه المحطة يعد أول الخطوات لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من أجل إنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن والعمل على سرعة التخلص من المخلفات حفاظاً على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة، مضيفة أن محطة المناولة الجديدة قد تم نقلها من البساتين بجوار سوق التونسي الحضاري، إلى مكانها الجديد على الأوتوستراد بالجهة الشرقية بجوار جراج محافظة القاهرة وقد تم تنفيذها على أن تكون على أعلى مستوى من الأداء، و تعمل بأحدث طراز وهي الوحيدة في مصر التي تعمل بطريقة ميكانيكية دون تدخل بشري وبمعدات تابعة للهيئة العربية للتصنيع.



- تفاصيل أعمال إنشاء المحطة



وأشارت نائب المحافظ أن سعادتها بافتتاح هذا المشروع الهام ترجع إلى أنها تابعت بشكل مباشر جميع مراحل التنفيذ المتعلقة بإنشاء هذه المحطة الوسيطة حيث قامت من خلال متابعتها بالوقوف على كل كبيرة وصغيرة من خلال التواجد الميداني بالمشروع والزيارات على الطبيعة وقد تابعت الأعمال جميعها خلال التنفيذ كتمهيد المطالع والمنازل الخاصة بدخول المعدات واعمال توصيلها في خط الصرف الصحي الفرعية والرئيسية، إلى جانب تركيب الانترلوك وتركيب الاعمده بالجزء الخارجي والداخلى



واوضحت أنه تم عمل 13 اجتماعا تقريبا مع جميع الجهات المعنية لتذليل أى عقبات أو معوقات التى من شأنها أن تحول دون انتهاء المشروع، وتمت الاجتماعات بمقر المنطقة الجنوبية مع جهات مختلفة ومعنية بالمشروع سواء الهيئة العربية للتصنيع أوهيئة النظافة أوالمقاولون العرب للمتابعة من الناحية المدنية أوالميكانيكية واستلام المعدات لأنهاء اعمال الانشاء للمناولة وقد تمت الاعمال بشكل منظم وممنهج وبجدول زمنى مضغوط وبتكثيف الجهود والعمل -ليل نهار- حتى تم الافتتاح فى وقت وجيز.