جولات ميدانية وتسليم عقود عمل.. نشاط وزير القوى العاملة في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الحالي في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 9 حتى 16 أبريل الجاري، منها جولة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في محافظة دمياط، والتي سلم فيها وثائق التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة وصغار صيادي المحافظة، إلى جانب تسليم عقود عمل لذوي الهمم وماكينات خياطة وتصوير بالكمبيوتر.

والتقي الوزير العمالة العائدة من الخارج وتم صرف 3 ملايين و478 ألفاً و294 جنيهًا من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة والتفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 71 ألفا و813 مصنعاً وشركة على مدى سنة كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، فضلاً عن تحصيل 13.9 مليون جنيه مستحقات الضمان الاجتماعي للعمالة العائدة من الأردن.

وواصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية لمحافظات الوجه البحري، حيث زار خلالها محافظة دمياط بعد زيارته بمحافظات أسوان والأقصر وقنا والفيوم خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا ، والعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وفي هذا الإطار قام سعفان، يرافقه محافظة دمياط منال عوض، بتسليم 3307 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، منها 1804 لصغار الصيادين، و1503 للعمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومني علي الأطروش مدير مديرية القوي العاملة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وسلم الوزير في إطار الجولة والمحافظ 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها تتراوح بين 1200، و2500 جنيه وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

كما سلم الوزير 13 ماكينات خياطة كمبيوتر للمكفوفين وضعاف البصر من ذوى ذوى القدرات الخاصة ، وماكينة تصوير ، وتغليف، وتصنيع مفاتيح، بالإضافة إلي تبرع إحدى الشركات بأدوات المكتبة للتصوير التي يتم تنفيذ مشروعها من قبل أحد ذوي الهمم.

وسلم الوزير والمحافظ 50 شهادة إتمام الدورة التدريبية للجنسين مجانا، على مهن الخياطة والتفصيل، وكهرباء تركيبات بوحدة التدريب المتنقلة التي وفرتها وزارة القوي العاملة لخدمة أبناء المحافظة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد، لتقدم تدريبات مهنية مميزة للشباب والفتيات على مختلف الحرف.

والتقيا العمالة المصرية العائدة من الخارج بالمحافظة، لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ، وذلك بحضور حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

ووافق وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و 478ألفاً و294 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2661 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

كما تابع الوزير، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 71 ألفا و 813 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 71 ألفا و 813 مصنعاً وشركة علي مدى سنة كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشهد وزير القوي العاملة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، احتفالية "يوم المرأة" التي نظمتها وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة، بحضور، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة،وعمداء الكليات وأساتذتها، والدكتورة هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة، وذلك فى قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، وافتتح المعرض الخيري ، وكرموا الأمهات المثاليات ، كما شهدوا عرض وكورال مسرحي بالجامعة.

وفي مستهل كلمته قال وزير القوي العاملة : إنه لشرف عظيم مشاركتى اليوم في هذه الاحتفالية بالمرأة المصرية وإنني إذ انتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على هذا الصرح العلمي العظيم لتنظيم هذا الحفل والإحتفاء بالمرأة المصرية التى كانت ومازالت دائماً وأبداً على مر العصور معطاءة مخلصة لوطنها، ورمزاً للصمود والتحدي والتضحية.. فكل التحية "لعظيمات مصر".

كما كرم سعفان ، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة 10 سيدات فى الاحتفالية ، وأهدى رئيس الجامعة الوزير ، درع الجامعة ،وذلك تكريما له على الدور الذى يقوم به فى دعم الجامعة في جميع الأعمال ومشاركته الفعالة فى الاحتفالات التى تقوم بها الجامعة.

وتضمنت قائمة المكرمين: الدكتورة إلهام حنفي من المجلس القومي للمراة ، وفوزية حامد حسن الأم المثالية التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفاطمة إبراهيم عبده عوض الشهيرة بـ ( أم هشام ) ترعي 3 أبناء من ذوى الهمم.

كما تم تكريم زوجات شهداء حادثة قطار سوهاج وهم شادية عطية عبادي زوجة الشهيد مصطفي زاهر ، وسميرة محمود عبد الحميد ، زوجة الشهيد عبد الحميد محمد خلف ، وفاطمة على حسن خلف ، زوجة الشهيد صابر أحمد محمد ، وهبة محمد محمود أم الشهيد إبراهيم سليمان محمد .

هذا ووجه وزير القوي العاملة ، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، بضرورة متابعة التحول الرقمي من إنشاء قواعد البيانات لكافة أعمال مديريات القوى العاملة بالمحافظات من سلامة وصحة مهنية، وتشغيل، وتدريب مهني، وتفتيش العمل من خلال الربط الإلكتروني بديوان عام الوزارة بشكل لحظي، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مهنئاً بحلول شهر رمضان المعظم ، سائلاً المولى عزل وجل أن يبلغنا إياه سنوات عديدة.

جاء ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة.

ونظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ندوة تحت عنوان: "مخاطر بيئة العمل والأساليب الحديثة في تأمينها" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية "اسبيك" ، وذلك في إطار اهتمام وزارة القوي العاملة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأعلن الوزير انتهاء البرنامج الثاني من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بتدريب 25 شابا وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات الدراسية الخاصة بتنفيذ البرنامج التدريبى للراغبين فى "ريادة الأعمال" وتم تدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأن يكونوا من رواد الأعمال، فضلا عن مساعدتهم على عمل دراسة الجدوى لتحويل المشروع متناهى الصغر إلى مشروع قومى يفتح سوق العمل وتوفير فرص العمل للشباب ذوى القدرات.

وشاركت وزارة القوي العاملة ، بالاشتراك مع منظمة الهجرة الدولية ، ومكتب المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان: "مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

وأناب وزير القوي العاملة ، بافتتاح الورشة، وكيل مديرية القوي العاملة أحمد جابر الذي قام في ختامها بتوزيع شهادات إتمام الورشة.

وتلقي سعفان ، برقية شكر وتقدير من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ردا علي برقية الوزير بالتهنئة بمناسبة انتهاء ازمة السفينة العالقة بالمجرى للقناة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في برقيته لوزير القوي العاملة : "تلقيت ببالغ السرور خطابكم ، والذي يحمل التهنئة المقدمة لنا لجميع العاملين بهيئة قناة السويس في إنهاء أزمة السفينة "ايفرجيفن" التي كانت عالقة بالمجري الملاحي لقناة السويس والدور البطولي الذي قام به العاملين بالهيئة وإعادة الملاحة لقناة السويس .

وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين ألفاً و 724 شاباً ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات البحر الأحمر وشمال سيناء وكفر الشيخ وسوهاج وبورسعيد ، بلغت 328 ألف جنيه ، والتفتيش على 2319 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلاً عن إستخراج 3563 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3563 عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 33 و 34 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 891 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 869 ألفاً و 578 دولاراً ،أى ما يعادل 13 مليوناً و984 ألفاً و 903 جنيهات مصرية تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات 3 عمال مصريين مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 17 ألفا و 873 ريالا سعودية، ما يوازي 74 ألفا و625 جنيها تقريبا.

كما تلقى الوزير، تقريرًا آخراً عبر المكتب ، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بعمان، يشير إلى صدر قرار من مجلس الوزراء الأردنى بإعفاء ما نسبته 50% من الغرامات المترتّبة على تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدين الراغبين بالبقاء على أراضي المملكة الأردنية .

واستطاع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، من توفير 25 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بمنتجع حياة شرما السياحي بمدينة تبوك براتب ٢٠٠٠ ريال، بالإضافة إلي المميزات الأخرى .

وقال الوزير إن ذلك يأتى فى ضوء جهود مكتب التمثيل العمالى بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

وأخيرا تلقى الوزير ، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، يفيد بنجاح في استرداد 12 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين بلبنان، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد محمود عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الجاري ، حيث بلغ عدد فرص العمل والعقود التي تم اعتمادها 21 منها 7 فرص عمل داخلية تم توفيرها ، والباقي عقود تم اعتمادها ، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 70 طلباً، وتم إحالتها إلي الأمن العام، بالإضافة إلي تسوية 12 شكوى وديا، وإحالة 4 شكاوي إلي القضاء، وما زال هناك 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 28 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

حصاد وزارة القوى العاملة الأسبوعي

حصاد وزارة القوى العاملة

حصاد وزارة القوى العاملة

حصاد وزارة القوى العاملة

حصاد وزارة القوى العاملة

حصاد وزارة القوى العاملة

حصاد وزارة القوى العاملة

حصاد وزارة القوى العاملة