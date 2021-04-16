السكة الحديد تعلن غرامات ركوب القطارت دون تذكرة

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم عن الغرامات التي سيتم تطبيقها على المواطنين فى حال ارتكاب بعض الأفعال الخاطئة تجاه مرفق السكة الحديد، وذلك للحد من الأفعال التي يقوم بها بعض الركاب وتتسبب فى تلف المرفق بشكل أساسي.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، إن من ضمن الغرامات التي سيتم تطبيقها يومياعلى الركاب ومن ضمنها، ركوب القطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة يتم دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيها، كما يتم دفع غرامة مالية بقيمة 20 جنيها فى حال ركوب القطارات العادية والمطورة والمحسنة بدون تذكرة، و40 جنيه غرامة لمن يستقل القطارات المكيفة والخاصة وقطارات النوم.



وبحسب ما ذكرت هيئة السكة الحديد، فإنه يتم دفع غرامة مالية قدرها 20 جنيها لمن يستقل القطارات الإسبانية والفرنساوي بدون تذكرة، ومن يقوم باستقلال القطارات "top vip"، بدون تذكرة يتم تغريم غرامة مالية قدرها 100 جنيها، ومن يستقل قطارات الضواحي بدون تذكرة يتم تغريمه 15 جنيها.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلي أن من يقوم بالعبور بين أرصفة المحطات، وذلك بدلا من استخدام السلالم والمعاير المخصصة يتم تغريمه 50 جنيها.

وكانت قد ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين بضرورة الإلتزام بدفع قيمة التذكرة بشكل استسي قبل استقلال القطارات وذلك لعدم التعرض للغرامة المالية الفورية من قبل رئيس القطار او الكمسري بالاضافة إلي ذلك تحمل قيمة التذكرة كاملة وعدم السماح بقطع نصف تذكرة حتي وان كان هناك انطباق للشروط.