الجمعة 16 أبريل 2021
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الكرازة

بعد مرور 50 عاما

الأنبا باخوم يهنئ رهبان الكرملين بذكرى إعلان القديسة تريزا معلمة

الأنبا باخوم، النائب
الأنبا باخوم، النائب البطريركي

تقدم الأنبا باخوم، النائب البطريركي للشؤون البطريركية الكاثوليكية، الآباء والرهبان والراهبات الكرملين، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان القديسة تريزا معلمة للكنيسة الكاثوليكية . 


وقال النائب البطريركي للشؤون البطريركية الكاثوليكية، في رسالة التهنئة " أحبائي نحتفل سوياً بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين على إعلان القديسة تريزا الأفيليّة معلمة للكنيسة، معلمة الصلاة والتي كانت بالنسبة لها ليس فقط كلمات او تأملات، بل طريقة فهم للحياة الشخصية والكنسية على ضوء سر موت وقيامة يسوع المسيح، السر الفصحى".


وأشار الأنبا باخوم إلى أنها " هي التي لخصت خبرتها وعلاقتها بالرب، فقالت نفسي لا تخافي نفسي لا تضطربي كلّ شيء ينتهي والله لا يتغيّر؛ بالصبر تنالين كلّ شيء، من له الله لا يعوزه شيء وحده الله يكفيك".


    واختتم الأنبا باخوم رسالة التهنئة قائلاً"  باسم اللجنة الأسقفية للإعلام، وبالنيابة عن غبطة البطريرك الانبا إبراهيم إسحق، وبالأصالة عن نفسي، نتقدم اليكم، بخالص التهنئة بهذه المناسبة ، وكل عام وأنتم بخير، مثمرين في رسالتكم، ومتحدين في شركة الروح القدس، مع محبتي وصلاتي، وطلب الصلاة لأجلي".


جدير بالذكر إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بدأت أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.


كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أقداس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم قداس سبت النور، ثم أحد الاحتفال بصلوات عيد القيامة المجيد.
 

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