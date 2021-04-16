وفاء ياديس تطلق مبادرة لمشاركة أطفال الهند في مصر بالمعارض التشكيلية

تقدمت الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، بطلب مشاركة أطفال الجالية الهندية في مبادرة معارض صغيرة أونلاين، للسفارة الهندية بمصر، واستقبل الفنانة السكرتير الأول وعقد اجتماع مع سعادة السفير "أجيت جوبته" الذى وصل القاهرة الشهر الماضى، ليتقلد منصبه بدلا من السفير السابق.

وأسفر الاجتماع بين الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس والسفير الهندي "أجبت جوتية " بمقر السفارة بالزمالك، عن الالتقاء في عدة نقاط أهمها دور الفن التشكيلي كلغة دولية، وأن مصر والهند دايما بينهما تاريخ من الريادة العالمية لأنواع مختلفة من العلوم، وأهمية التقاء الثقافات والفنون الدولية لمختلف الجنسيات تحت مظلة دبلوماسية لتحويل الفنون إلى لغة تنقل رسالة السلام بين الدول.

ويذكر أن الفنانة التشكيلية وفاء ياديس، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة بجامعة حلوان والدكتوراه بجامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجي التابعة لجامعة سيدونا.

جدير بالإشارة أن الفنانة التشكيلية وفاء ياديس تلعب دورا بارزا في تنشيط الحركة التشكيلية وذلك عبر تقديمها العديد من المبادرات والمعارض الصغيرة أونلاين منها المعرض الجماعي لمارس هذا العام 2021 والذي ضم أكثر من ١٨٠٠ طفل من مصر وإندونيسيا وماليزيا ودول شمال أفريقيا وقد شاركت الجالية الليبية بأكبر عدد من الرسوم للأطفال بين عمر الخامسة والثالثة عشر.

وكذلك قدمت معرض (أشجار طفولية) قد يكون الأول من نوعه؛ كونه يدور عن حالات سيكولوجية لمراحل طفولة من عمر الرابعة الى الخامسة عشر وتأثير هذه الحالات النفسية الشكلية واللونية على المتلقّى من الطفل والشاب إلى مرحلة الكهولة.

وتمر الحالات السيكولوجية الطفولية بـ ٣٨ لوحة فن تشكيلى ميتافيزيقى تمثل أبعاد البهجة والزمن والحب واللعب والأمومة والاحتفال حتى الوصول إلى معادلة الشجاعة فى مواجهة الحياة بما يملكه الإنسان من تداعيات طفولية.