معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور لمتابعة ظاهرة اقتران القمر مع المريخ

دعا المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جميع المهتمين والمتخصصين وهواة الفلك إلى متابعة ظاهرة اقتران القمر مع الكوكب الأحمر(المريخ) التي ستحدث غدا السبت، حيث ينظم أمسية رصد لتلك الظاهرة بالمقر الرئيسي في حلوان، بدءا من الساعة السابعة والنصف مساء.



ومن جانبه، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة - أن القمر سيقترن مع الكوكب الأحمر (المريخ) في مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم حتى غروبهما في الحادية عشرة مساء تقريبا، موجها الدعوة لجميع من يرغب في المشاركة وتصوير الظاهرة لحضور تلك الأمسية.



وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد ، أن الاقتران هو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ في ذلك اليوم صغيرة جدا وهو ما نسميه الإقتران .

ماهي ظاهرة اقتران القمر مع المريخ

هي الظاهرة عادية بالنسبة إلى حركة الكواكب داخل دائرة الأبراج حيث يبدو للعين المجردة أن القمر أخفى كوكب الزهرة لسبب بسيط وهو أن الحركة اليومية للقمر والبالغة 15 درجة، هي أسرع ظاهريا من حركة كوكب الزهرة الأبعد عن الأرض من القمر.

وهذا يعني أن القطر الظاهري للقمر أكبر من القطر الظاهري لكوكب الزهرة، وباعتبار قرب القمر من الأرض فإن العين المجردة يبدو لها أن القمر أخفى الكوكب. احتجاب الزهرة يعتبر من الظواهر الفلكية الطبيعية الرائعة الجمال، وليس لهذه الظاهرة أي تأثير على مايجري على كوكب الأرض، ولاتصاحبها أي آثار غير طبيعية. في يوم 1-12-2008 بدا القمر في الظهور في معظم الجزء الشرقي من العالم مقرونا بكوكبي الزهرة والمشترى.