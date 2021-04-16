«البيئة»: انتهاء أعمال الربط الإلكتروني لمحطتي كهرباء «حلوان» و«الغردقة»

ياسمين فؤاد : نراقب على مدار اليوم 80 منشأة كبرى حتى الآن تمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة فى مصر من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه في إطار سعي الوزارة لتكثيف جهودها وتوسيع نطاق الرقابة المستمرة للانبعاثات الصادرة من مداخن الكيانات الصناعية، وكذلك تنفيذا لأهداف البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتحقيق مؤشراتها فى أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء جنوب حلوان المركبة، والواقعة بمنطقة أطفيح بالجيزة وتابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وأيضا الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء الغردقة الغازية الواقعة بمحافظة البحر الأحمر حيث تم ربط كلاً من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون) والظروف المرجعية والتأكد من مطابقتها للأسس والقواعد الموضوعة بهذا الشأن

وأوضحت فؤاد أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة الجيزة بلغ 7 منشآت تمثل 26 مدخنة ومنشأة صناعية واحدة بمحافظة البحر الأحمر تمثل 6 مداخن، بينما بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 80 منشأة تمثل 372 مدخنة.

وأضافت وزيرة البيئة أن تلك الجهود تأتى فى إطار تفعيل التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والكهرباء للحفاظ على الهواء، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

مداخن محطتي الكهرباء

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