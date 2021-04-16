«قتلناها خوفاً منها».. التفاصيل الكاملة لجريمة «عجوز الزيتون»

المتهمون خططوا لسرقتها والفشل كان حليفهم

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين بقتل وحرق عجوز في منطقة الزيتون أن الجناة اتفقوا فيما بينهم وخططوا لمراقبة هذه العجوز بقصد سرقتها بعد أن تأكدوا أنها تمتلك داخل منزلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، فراقبوها حتى تأكدوا أنها تعيش بمفردها ولا أحد يزورها، وتسللوا للشقة، وتمكنوا من دخولها.

وأقر المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة أنهم تمكنوا من الدخول إلى شقة المجني عليها في وقت متأخر من الليل أثناء نوم السيدة المسنة، مضيفين أنهم على الفور بدأوا في البحث عن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية، وأنهم أثناء ذلك فوجئوا باستيقاظها، فقاموا على الفور بالاعتداء عليها، وقام أحدهم بخنقها خوفاً من أن تستغيث بأحد الجيران، ويفتضح أمرهم، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قام المتهمون بإشعال النيران في الشقة حتى يتبين أن الوفاة بسبب الحريق وأنه لا توجد شبه جنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغاً من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بــ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد الحريق، وتمت عملية إخماد حريق، وبالفحص تبين العثور على جثة مسنة داخل الشقة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت المعاينة أن المسنة تقيم بمفردها داخل الشقة، وأنه توجد شبة جنائية حول الواقعة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الجيران، وتم تفريغ كاميرات المراقبة التي تبين من خلالها أن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص، وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهمين، وبتقنين الإجراءات القانونية وبإعداد الأكمة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بتشريح جثة المجني عليها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكشفت مناظرة نيابة الزيتون لجثة المجني عليها انها عثر عليها بصالة الشقة وفي حالة تفحم.