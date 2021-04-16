ملتقى الفكر الإسلامي يدعو لاغتنام منح الله لعباده في رمضان

في الحلقة الثالثة تحت رعاية وزير الأوقاف

دعا ملتقى الفكر الإسلامي إلى التمسك بالأخلاق الطيبة والسلوك الحميد، وأن يغتنم الإنسان شهر رمضان الفرصة العظيمة التي منحه الله إياها في هذا الشهر، لأنه من أصعب الأمور أن يضيع المرء ما يعطيه الله له من مغانم وفرص تكون في أيام معدودة في العام كله.

- أخلاق الصائم



جاء ذلك في الحلقة الثالثة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام لنشر الفكر الإسلامي الصحيح ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبعنوان "أخلاق الصائم" ، وحاضر فيها الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، والدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها ) بالقاهرة.



وفي كلمته أكد الدكتور عبد الله النجار، أنه من الطيب أن ترتبط أخلاق الصيام بالشروط التي يحب أن تتوافر لصحة الصيام ، ذلك أنه إذا كان الصيام مطلبا شرعيا يثاب المسلم على فعله ، فيجب أن يكون الصوم محفوفا بالأخلاق الطيبة والسلوك الحميد من الصائم ، وإلا فإنه إذا أتى بالعبادة من وجه ، ثم قرنها بفعل معصية من وجه آخر فإنه لن يكون أفلح في أداء مهمته أو أدى العبادة على الوجه المطلوب، ويكون مثله مثل من يبني ثم يهدم ما بناه، وهذا تصرف لا يفعله عاقل ولذلك نرى أن هناك ارتباط أخلاق بين العبادات والأخلاق.

- الربط بين العبادة والأخلاق



وأشار النجار إلى أن الأدلة تتوافر على وجوب التمسك بالأخلاق الطيبة والسلوك الحميد للصائم، وعليه أن يسمو بتصرفه وبأخلاقه ، فلا يجوز له أن يصخب أو أن يجهل أو يسب أحدًا مستغلا ما يحدثه الصوم من ضيق عندما يُحرم من الطعام والشراب ، ولذا يجب عليه أن يحافظ على لسانه عن العيب والتلفظ بما يغضب الله سبحانه ، بل حتى وإن وقع عليه اعتداء من غيره ، بل يجب عليه أن يكون صبورًا ، حيث يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : "إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ".

وأوضح أن الناظر إلى هذا الربط الأخلاقي بين العبادة والأخلاق، يجد أن هناك تلازمًا بين حسن الخلق وأداء الفريضة، وأن الخلل الأخلاقي يؤدي إلى ضياع هذه الفريضة ، أو على الأقل ضياع ثوابها ، فتأكل الحسناتِ السيئاتُ ، وهذا نوع من السفه.

- تجنب التبذير والإسراف عند الإفطار



ولفت إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حذر من مغبة التفريط في الجانب الأخلاقي ، والإتيان الظاهري للعبادات ، فيقول (صلى الله عليه وسلم) : "رُبَّ صائمٍ ليس له مِن صِيامِه إلَّا الجوعُ" ، فالصائم يحرم نفسه من الطعام والشراب ، لكن هذا ليس هو المقصود بذاته ، ولكن المقصود هو الوصول إلى الكمال الأخلاقي.

وأضاف النجار قائلا : إذا كان الصائم يتعفف عن بعض الحلال ، فعليه أن يتجنب التبذير والإسراف عند الإفطار ، لأن هذا يؤثر بالسلب على الجانب الاقتصادي ليس على الفرد فقط ، بل على الاقتصاد العام للمجتمع ، وعلى هذا يجب على الصائم أن ينتبه إلى هذا الجانب لأن التبذير والإسراف محرم ، قال تعالى : "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ"، ويقول سبحانه : "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" ، فلا يعقل أن يحرم الإنسان من الطعام والشراب طيلة اليوم ، ثم يرتكب الإسراف ، فيكون قد أطاع الله في جانب ، ثم عصاه في جانب آخر ، فيكون مفلسًا ، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : "أَتَدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فِينا مَن لا دِرْهَمَ له ولا مَتاعَ ، فقالَ : إنَّ المُفْلِسَ مِن أُمَّتي يَأْتي يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ ، وصِيامٍ ، وزَكاةٍ ، ويَأْتي قدْ شَتَمَ هذا ، وقَذَفَ هذا ، وأَكَلَ مالَ هذا ، وسَفَكَ دَمَ هذا ، وضَرَبَ هذا ، فيُعْطَى هذا مِن حَسَناتِهِ ، وهذا مِن حَسَناتِهِ ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أنْ يُقْضَى ما عليه أُخِذَ مِن خَطاياهُمْ فَطُرِحَتْ عليه ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ".

- رمضان فرصة لتعديل السلوك



وفي كلمته، أشار الدكتور على الله الجمال، إلى أن هناك جملة من العادات والثقافات التي يجب أن تتغير عند الصائم في شهر رمضان، ومنها الإسراف في الطعام والشراب في هذا الشهر الكريم، لأنه إذا لم يقم بتعديل سلوكه في ذلك فقد نسي أهم ما يميز هذا الشهر على نفوس الصائمين بعد التقوى ، وهو كبح جماح النفس وشهواتها في الإسراف والإنفاق ؛ لذلك قال العارفون : من أسرف في الحلال يوشك أن يقع في الحرام ، فترك الإسراف في الحلال يجعل بينك وبين الحرام مسافات كبيرة.

- الفائزين في الدنيا والآخرة

وأوضح إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها ) بالقاهرة، أن الصائم يُعد من الفائزين في الدنيا والآخرة ، حيث قال رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" ، وقال في حديث آخر : "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" ، وقد رتب ربنا المغفرة على الالتزام خلال شهر رمضان ، ثم قيام هذا الشهر وبخاصة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.



كما بين أيضًا أن الصائم يبلغ درجة عالية في العقل والتعقل، لأنه يغتنم الفرصة التي منحها الله له خلال شهر رمضان ، لذلك عبر ربنا بقوله: "أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"، لأن هذا الشهر وما به من نفخات ربانية سرعان ما ينقضي وينتهي بسرعة فائقة ، وفي ذلك يقول ابن مسعود (رضي الله عنه) : (ما ندمتُ على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي)، ثم بين فضيلته أن الصائم يكون حاله الوقار والسكينة والطمأنينة ، والارتباط بكتاب الله (عز وجل) ، فالإمام مالك (رحمه الله) كان إذا دخل رمضان اعتزل الفتوى ودراسة الحديث ونادى في الناس قائلا هذا شهر القرآن هذا شهر القرآن.



وحث "الجمال"، الصائمين على التحلي بالأخلاق الفاضلة التي يجسدها القرآن الكريم ففي قول السيدة عائشة (رضي الله عنها ) في أخلاق رسولنا الكريم : "كان قرآناً يمشي على الأرض"، والمعنى : كان تطبيقاً كاملاً للمنهج الذي جاء به من الحق تبارك وتعالى ، ومن هنا يصل إلى درجة السلام النفسي الذي يجعله مؤتمنًا على كل شيء ؛ لأن الصيام يحقق السلام المجتمعي والأمن النفسي بين الإنسان وخالقه ، ثم بينه وبين نفسه وبين الناس.