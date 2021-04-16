الأنبا مرقس يدشن كنيسة العذراء وأبي مقار بشبرا الخيمة

وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

دشن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أمس، مذابح وأيقونات ومعمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس أبي مقار في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القاهرة، وعقب انتهاء صلوات التدشين صلى نيافته القداس الإلهي بمشاركة بعض الآباء الكهنة.

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم العذراء وأبي مقار الكبير، والمذبح البحري على اسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي على اسم القديسين الأنبا موسى القوي والأنبا كاراس السائح، و أقيمت الصلوات وسط تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

- الكنيسة الأرثوذكسية تواصل الصوم الكبير

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يَوْمِيًّا.

يقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صوما اِنْقِطَاعِي، ثم أسبوع الآلام، وقسمته الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الإثنين وينتهي يوم الأحد

وتنظم الكنيسة خلال هذه الفترة عدة قداسات، تحرص خلالها على تلبية الاحتياجات الروحية لشعبها، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأهمها التأكيد على التباعد الجسدي، والسماح للشعب بحضور القداسات في الكنائس في حدود نسبة 25% من القدرة الاستيعابية، و قالت مختلف الإيبارشيات إنها تقيم أكثر من قداس خلال أيام الصوم الكبير لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد للمشاركة والحضور.

- تشديد الاجراءات الاحترازية

وشددت الإيبارشيات على الشعب القبطي بضرورة الحجز المسبق لحضور قداسات الصوم الكبير، مع مراعاة ألا يتجاوز عدد الحاضرين نسبة الـ 25%، على أن يتم مغادرة الكنيسة عقب انتهاء صلوات القداس الإلهي منعًا للتزاحم.

وَدُعِيَ صوم القيامة بالصوم الكبير لأنه يحتوي على 3 أصوام هي أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا اِنْقِطَاعِي، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا.