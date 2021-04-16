رئيس «فايزر»: متلقو لقاح كورونا قد يحتاجون إلى جرعة ثالثة بعد 6 أشهر

قال رئيس شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام.



وأوضح ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي للشركة -في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم - أن "هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك".



وأضاف: "من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة من فيروس كورونا دورا رئيسيا"، مشددا على أنه من المهم جدا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية.



وكان تحالف "فايزر- بايونتيك" أعلن -في فبراير- أنه يبحث حاليا في دراسة سريرية الآثار المحتملة لجرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات من فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 138 مليونًا و890 ألفًا و681 حالة، وأفادت حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و985 ألفًا و407 حالات.

- استمرار أكبر حملة تطعيم في التاريخ

وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" ، و حتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج، وكان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.