موقع عالمي متخصص في الهندسة المعمارية يشيد بتصميم المتحف المصري الكبير

فريد ورائع يعطي القطع الأثرية التاريخية سياقًا حديثا

أشاد موقع "آرك ديلي" العالمي المتخصص في الهندسة المعمارية بتصميم المتحف المصري الكبير سواء من الداخل او الخارج، قائلًا إنه تم تصميمه بشكل "يعطي القطع الأثرية التاريخية سياقًا حديثا"، مشيرًا إلى أن تصميمه يمثل إنجاز في الهندسة المعمارية والانشائية بما يحقق التوازن بين الانسجام البصري والبيئي مع محيطه الفريد.

أكبر متحف متخصص

وقال "آرك ديلي"، الذي يعتبر الموقع المعماري الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم، أن "المتحف المصري الكبير الذي تم تخصيصه بالكامل لعلم المصريات، يعتبر أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وتم بناؤه ليستوعب 100 الف قطعة أثرية قديمة".

وأوضح الموقع أن المتحف يقع بالقرب من أهرامات الجيزة وتم بناؤه على مساحة 500 الف متر مربع، مضيفا: "يتم تحديد طوبوغرافية المتحف (تضاريس الموقع) من خلال اختلاف مستوى 50 مترًا الناتج عن نهر النيل ، حيث يشق طريقه من الصحراء إلى البحر الأبيض المتوسط. على الرغم من أن الأهرامات تقع في الصحراء ، إلا أن المتحف يقع في كل من الوادي والهضبة ، وبهذا يجمع بين المنطقتين الجيولوجيتين."

وذكر الموقع أن شركة هينجان بنج (Heneghan Peng)‏ الإيرلندية فازت بتصميم المتحف، في مسابقة دولية أقامتها الحكومة المصرية شملت فريقًا من 300 شخص من 13 شركة في 6 دول مختلفة أيضًا، لتخرج لنا متحفًا من اروع المتاحف الحديثه، امتدادًا للعمارة المصرية.

ولفت إلى أن فكرة التصميم لهذا المتحف تنطوي على أن يتم دمجه مع الاهرامات الثلاثة المجاورة، حيث أن المتحف يقع على امتداد محاور الاهرامات ، ويتخذ تصميم الواجهة الرئيسية للمتحف شكل مثلثات تنقسم إلى مثلثات أصغر في إطار رمزي للأهرامات، ولكي تحاكى بشك عام الأهرامات الثلاثه التى تقع خلف المتحف.

حافة جديدة للطبوغرافيا

وشرح الموقع المتخصص في العمارة الهندسية فكرة تصميم المتحف قائلا: "تصميم المتحف وتخصيصه يخلق حافة جديدة للطبوغرافيا، محددة بواجهة حجرية شفافة كبيرة تتغير من النهار إلى الليل، كما تم تحديد إطار التصميم من خلال مجموعة من المحاور البصرية الممتدة من الموقع باتجاه الأهرامات الثلاثة المجاورة."

وتابع "أرادت شركة الهندسة المعمارية ترجمة التضاريس الفريدة للمتحف وإعطاء الزوار تجارب متعددة الطبقات بالتجول في هذا الهيكل المعماري الضخم، اذ ينتقل كل زائر عبر ساحة ضخمة عند دخوله المتحف ، يتبعها مدخل مظلل ودرج كبير يصعد إلى مستوى الهضبة ، حيث توجد جميع صالات العرض، وعند الوصول إلى هذا المستوى ، يمكن للزوار رؤية الأهرامات من داخل المتحف. "

وبين أنه المبنى يحتوي على متحف للأطفال ، ومرافق مؤتمرات ، ومناطق تعليمية ، ومركز للحفظ ، وحدائق واسعة داخل وحول مخطط المتحف، وذلك على مساحة 24000 متر مربع من مساحة العرض الكاملة، مشيرا إلى أنه تم تصميمه من الداخل بشكل يحاكى مصر القديمة وليعيش الزائر تلك الحقبه من تاريخ مصر، وفى الخارج تم تصميم حديقه من النباتات المصريه القديمة.

وأشار إلى أن بناء المتحف انقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي تطهير الموقع وتأمينه تمهيداً للبناء، و المرحلة الثانية تشمل إنشاء محطة إطفاء ومركز إمداد للطاقة ومركز صيانة بعيدًا عن المبنى الرئيسي، بينما شمل المرحلة الأخيرة على أعمال الحفر والتخطيط وبناء مبنى المتحف الرئيسي وتنسيق الحدائق التي تحيط بالمبنى.

وذكر أنه على الرغم أن تاريخ افتتاح المتحف لم تحدده الحكومة المصرية بعد ، لكن من المتوقع أن يكون في حوالي صيف عام 2021.