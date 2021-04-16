«شعراوي»: الاستعانة بالتجربة الهندية لتطوير المراكز الحرفية في المحافظات

في أول لقاء مع السفير الهندي الجديد بالقاهرة

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أجيت جوبتيه، سفير الهند الجديد بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي السفارة الهندية .

وفى بداية اللقاء هنأ وزير التنمية المحلية، السفير الهندي بمناسبة توليه مهام منصبه بالقاهرة، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة والسفارة الهندية خلال السنوات الماضية خاصة فى مجال تقديم المنح التدريبية فى مجالات التنمية المحلية واللامركزية، والتي استفاد منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدد من العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة فى قطاعات الحكم المحلي، تكنولوجيا المعلومات IT، إدارة الانتخابات المحلي.

وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة والتي تعود لعهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ورئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو، مؤكداً أن العلاقات شهدت تطوراً كبيراً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

- المنح والدورات التدريبية تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار "شعراوي" إلى التأثير الإيجابي للمنح والدورات التدريبية على مستوي الكوادر المحلية وتنمية قدراتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تطلع الوزارة لمواصلة هذه البرامج والمنح مرة أخرى فى حال عودتها وانتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.



واستعرض الدور المهم الذى يقوم به مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وإمكانية تبادل الخبرات و التعاون بين المعاهد المتخصصة فى الهند، خاصة معهد أحمد أباد للإدارة العليا فى مجالات إعداد قادة المستقبل وكوادر التنمية المحلية .

كما استعرض وزير التنمية المحلية، بعض تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصري، في ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مستدامة، مؤكدًا أن، المراكز الحرفية بالمحافظات لها دور هام، كما لفت للدور الهام الذى يمكن أن تلعبه المراكز الحرفية بالمحافظات، والبالغ عددها 78 مركزاً حرفياً، فى توفير فرص عمل للمواطنين بالقرى بما يساعد على تحسين مستوي معيشتهم.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى إمكانية الاستفادة من الجانب الهندي وتبادل الخبرات فى ذلك المشروع المهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .