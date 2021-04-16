الجمعة 16 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للتأكد من الإجراءات الاحترازية بالأسواق

ضبط شيش وتحصيل غرامات فورية في حملات بالمنتزه في الإسكندرية

ضبط شيش بحي المنتزه
ضبط شيش بحي المنتزه

شن حي ثان المتنزه بمحافظة الإسكندرية، حملة فورية مسائية، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.

وانطلقت الحملة بحضور الدكتور محمد مسعد، معاون المحافظ، وبمعاونة كافة الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان، وأسفرت عن تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 5250 جنيها، كما تم رصد عدد من حالات الإشغال المتنوعة الخاصة بالمحال التجارية والباعة الجائلين وتم رفعها بالكامل.


- التحفظ على شيش في أحد المقاهي 


كما تم التحفظ على 8 شيش يتم تقديمها للرواد بأحد المقاهي بما يخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال خط سير الحملة بالمناطق الآتية(شارع سيدي كمال، شارع ملك حفني بجهتيه القبلية والبحرية، ميدان كوبري المندرة قبلي).

وتشكلت الحملة من ممثلي الإدارات المعنية بالمنتزه ثان ( المتابعة الميدانية، إشغال الطريق، وحدة الإزالة، الإيرادات )، و جاءت هذه الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



 - حملة لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الإغلاق


وفي سياق متصل شن حي المنتزه أول ، تحت اشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى حملة مسائية لمتابعة التزام المحلات الإغلاق فى المواعيد المحددة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بأغلاق المحالّ التجارية في المعياد المحدد لها بنطاق الحى.


وقامت الادارت المعنية خلال الحملة بإزاله الاشغالات، وتوجهت الحملة بكل من شارع الأرمن من جمال عبد الناصر، شارع جمال عبد الناصر، شارع خليل حماده، شارع خالد بن الوليد، شارع ملك حفنى بحرى)، كما تم إزالة الحواجز الحديده والكاوتش والكتل الخرسانية بشارع الأرمن من شارع جمال عبد الناصر، والتحفظ على 42 شيشه من عزبة 500، و عزبة محسن، ونجع السلام، شارع الزرقانى ميامى)، وعدد من الاشغالات المتنوعة.

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الإسكندرية غرامات فورية المنتزة شيشة حملات ضبط

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