الدنمارك تعلن التخفيف المبكر لقيود كورونا بعد تجنب الدخول في موجة ثالثة

أعلنت الدنمارك أنها ستقوم بالإسراع من خطتها لإعادة الفتح المبكر عقب الإغلاق لتجنب الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك على خلفية معدلات الإصابة المستقرة.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطق بالإنجليزية، اليوم الجمعة، أنه في ظل التخفيف المبكر للقيود، فإنه سيتم السماح بتقديم الخدمة في الأماكن المغلقة مثل المطاعم وغيرها، كما سيتمكن بعض عشاق كرة القدم من التشجيع من المدرجات اعتبارا من 21 أبريل الجاري، وذلك قبل أسابيع من الموعد المخطط له.



وأضافت القناة أن الدنمارك تجنبت الدخول في موجة ثالثة من الفيروس عقب فرض إجراءات إغلاق واسعة النطاق وسريعة في شهر ديسمبر الماضي، مما أدى إلى تباطؤ انتشار الفيروس بشكل كبير إلى ما بين 500 و700 إصابة يومية من عدة آلاف.



وأشارت إلى أن الاتفاق الذي وافقت عليه الحكومة ومعظم أعضاء البرلمان اليوم سيشهد أيضا رفع الحد الأقصى للتجمعات العامة في الهواء الطلق إلى 50 شخصا من 10 أشخاص اعتبارا من الأسبوع المقبل.



إعطاء أكثر من 100 ألف جرعة لقاح ضد كورونا في الدنمارك

تلقى واحد من بين كل 50 مواطنا في الدنمارك جرعة تطعيم ضد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس كورونا، علي مدار الأسبوع الجاري.

وأعلن وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيك، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أنه في إطار تجربة للوقت الذي تتوفر فيه جرعات أكثر من اللقاحات، تم إعطاء 104 آلاف و824 جرعة لقاح في أنحاء البلاد خلال يوم.



ويعد رقم 100 ألف جرعة كبير بالنسبة للدنمارك، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5.8 مليون نسمة.

ومنذ أيام أعلنت الدنمارك أنها ستتوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا في شكل تام، لتصير أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية الاشتباه في وجود آثار جانبية للقاح نادرة ولكنها خطيرة.

وقال مدير هيئة الصحة الدنماركية، سورن بروستروم، في مؤتمر صحفي : إنّه رغم توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية الناظمة بمواصلة استخدام اللقاح، فإن "حملة التطعيم الدنماركية ستمضي قدمًا من دون لقاح أسترازينيكا".