طريقة عمل الكنافة بالشيكولاتة

يعد شهر رمضان من الأشهر المعروفة بالحلويات الرمضانية كالكنافة والبسبوسة والقطايف وغيرها من الحلويات الأخرى التي تعد علامة مميزة في هذا الشهر الكريم لذا لمحبي الشيكولاتة، نوضح طريقة عمل الكنافة بالشيكولاتة.

تساعد الشيكولاتة على تحسين تدفق الدم وانخفاض الدم، حيث ما يحفز بطانة الشرايين لإنتاج أكسيد النتريك، ويقلل مقاومة تدفق الدم وتقليل الإصابة بأمراض السكري والقلب، مما يزيد من مستويات الكوليسترول النافع ويقلل من الكوليسترول السي ء.

ووفقًا لـموقع HEALTH كما تساعد الشيكولاتة الداكنة على تقليل مقاومة الإنسولين، وحماية من أشعة الشمس، كما أن تناول القليل من الشيكولاتة يوفر الأكسجين داخل الجسم، خلال التدريبات الرياضية بالتالي زيادة قدرة الجسم على القيام بهذه التمارين الرياضية.

ويفضل العديد من الأطفال الكنافة بالشيكولاتة ويحرصون على تناولها لما بها من فوائد بالإضافة لطعمها المميز واللذيذ، ولكن ينصح بعدم إطعام الكثير من الشيكولاتة للأطفال لعدم تسوس الأسنان بالنسبة لهم والتسبب في الإصابة بمرض السكر على المدى البعيد حيث تحتوي على كمية كبيرة من السكر .

مكونات عمل الكنافة بالشيكولاتة

نصف كنافة

2 كوب سكر

ربع كوب عسل

1 كوب ماء

عود قرفة

2 حبة حبهان

نصف حبة قشر برتقال

نصف كب سمن

12 لوح من الشيكولاته الداكنه

1 كوب كريمة

2 كوب جبنة

فستق مطحون للتزيين

طريقة تحضير الكنافة بالشيكولاتة