السعودية تضبط شبكة نفذت عمليات احتيال بحوالي 1.5 مليون ريال

ضبطت الأجهزة الأمنية في السعودية، مجموعة متهمين بارتكاب جرائم نصب واحتيال، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين، فقد تمكنت شرطة المنطقة من كشف شبكة إجرامية، مكونة من (6) مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية.

وتابع: المتهمون الـ6 على ارتباط بشخصين آخرين خارج المملكة، وعلى صلة بـ(4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وفروا وسائل وشرائح الاتصال، وجميعهم نفذوا عمليات احتيال.

وتمثلت عمليات الاحتيال في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، مكنتهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم.

وبتتبع مصادر تلك العمليات، تم القبض عليهم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتخطت المبالغ التي استولوا عليها (1,500,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبلغ (40,000) ريال، ومصاغات ذهبية، و(4800) شريحة اتصال محلية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" أعلنت القبض على 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير.

وأشار بيان للهيئة إلى أن "فرق الرقابة ومكافحة الفساد باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات".

وأضافت: "تم توقيف المتهمين لتورطهم بقضايا تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".

كما أعلنت قيادة الشرطة في منطقة مكة المكرمة القبض على 7 مقيمين عرب امتهنوا سرقة السيارات وتفكيكها وبيعها.

وأكد المتحدث الإعلامي للشرطة بأنه "امتدادا للجهود الأمنية لمتابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تم القبض على 7 مقيمين، منهم 5 من الجنسية السودانية، ومواطنان يمني ومصري، في العقدين الثالث والرابع من العمر".

وأضاف: "ارتكب المتهمون جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المركبات، وإدخالها أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتفكيكها وبيعها".

وتابع: قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال سعودي (حوالي 80 ألف دولار)".

وأشار إلى أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.