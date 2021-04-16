الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بندقية آلية..

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة حول حادث شركة فيديكس فى إنديانابوليس

مجزرة فيديكس
مجزرة فيديكس

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن شهود عيان، تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق النار على شركة فيديكس بمدينة إنديانابوليس الأمريكية.

وقال شاهدا عيان يعملان لدى فيديكس، إن هناك تفاصيل جديدة تتعلق بحادث إطلاق النار الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 60 آخرين حتى الآن.

 

أقوال الشهود

ولفت الشاهدان إلى أنهما سمعا إطلاق النار بعد الانتهاء من عملهما، مشيرين إلى أن الرجل الذي ارتكب المجزرة كان يحمل بندقية الية، ويطلق النار بشكل عشوائي.

وأوضحت المجلة فى تقرير لها أن مرتكب الحادث انطلق من موقف السيارات القريب من المنشأة، ومن ثم دخلها، ليعود لاحقا لمكانه الأول.

وأضاف الشاهدان أن كانت هناك حالة من الفزع والخوف بجانب هروب كثيرين من إطلاق النار بسياراتهم، وسط كثافة إطلاق نارية، وهلع في مكان الحادث.

وكانت شرطة مدينة إنديانابوليس، قالت فى وقت سابق من اليوم إن مسلحا أطلق الرصاص فقتل ثمانية أشخاص وأصاب عددا اخر في منشأة تابعة لشركة فيديكس قبل أن ينتحر.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت ضابطة شرطة بالمدينة إن السلطات لم تعد تستشعر أن هناك خطرا يتهدد السكان.

وأكدت الضابطة جينيا كوك، أن إجمالي عدد القتلى بمن فيهم المسلح بلغ تسعة.

بيان الشرطة

وكانت الشرطة الأمريكية في مدينة إنديانابوليس، كشفت اليوم الجمعة، عن وقوع حادث إطلاق نار في مستودع تابع لشركة فيديكس في المدينة فجر اليوم، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وعشرات المصابين.

وأفادت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك فى تصريحات صحفية، بأن عناصر الشرطة فى المدينة تلقوا إنذارًا بوقوع حادث إطلاق نار في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي، لافتة إلى أنهم رجحوا مقتل منفذ الهجوم منتحرًا.

فيما دعا السر جنت جون بيرين الذي يعمل في قسم الإعلام في شرطة ولاية إنديانا الأمريكية أقارب موظفي فيديكس إلى التجمع في فندق هوليداي إن المحلي.

من جانبه، أعلن الميجور جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة مقاطعة ماريون في إنديانا في وقت سابق من صباح اليوم عن أن إطلاق نار وقع في مستودع لفيديكس، موضحًا أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

شهود عيان الولايات المتحدة حادث إطلاق نار مدينة إنديانابوليس شركة فيديكس

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