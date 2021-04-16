الأرجنتين تسجل 24 ألفا و999 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 24 ألفا و999 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و629 ألفا و156 حالة.



وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة- بأنه تم تسجيل 383 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 58 ألفا و925 حالة.



وأضافت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم توزيع 5 ملايين و754 ألفا و919 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد كوفيد- 19" في جميع أرجاء الأرجنتين، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 758 ألفا و247 شخصا.

الأرجنتين تفرض حظر التجول الليلي لمحاربة كورونا المستجد

وكانت أعلنت الحكومة الأرجنتينية فرض قيود جديدة في البلاد ولأول مرة حظر تجول ليلي وذلك في وقت تشهد فيه البلاد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الرئيس الأرجنتيني "ألبرتو فرنانديز" وهو نفسه في العزل حاليا بعد أن ثبتت إصابته بـ "كوفيد 19" الأسبوع الماضي - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الخميس الماضي - إن الإجراءات الجديدة ستطبق بدءا من غد الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى 30 أبريل الجاري.

وأضافت القناة أنه من بين الإجراءات، فرض حظر تجول بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد وإغلاق الحانات والمطاعم بعد الساعة 11 مساء ولا سيما في "بوينس آيرس" ومحيطها حيث يعيش ثلث ال 45 مليون أرجنتيني.

وأوضحت القناة أنه سيتم السماح للأسر فقط بالتجمع في منازل خاصة، ولن يسمح بعد الآن بالتجمعات الخارجية لأكثر من 20 شخصا، كما سيسمح فقط للعاملين في القطاعات الأساسية بالسفر بوسائل النقل العام المحلية حيث سيتم حظر حركة المرور في المراكز الحضرية الكبيرة.