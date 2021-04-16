وزير التنمية يبحث مع سفير الهند التعاون في مجال المشروعات الصغيرة

بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير دخل ثابت للأسر في القرى الأكثر احتياجًا.



جاء ذلك خلال لقاء شعراوي اليوم الجمعة - بسفير الهند الجديد بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي السفارة الهندية.



وهنأ اللواء شعراوي السفير الهندي بمناسبة توليه مهام منصبه بالقاهرة، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة والسفارة الهندية خلال السنوات الماضية خاصة في مجال تقديم المنح التدريبية في مجالات التنمية المحلية واللامركزية والتي استفاد منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدد من العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة في قطاعات (الحكم المحلي، تكنولوجيا المعلومات IT، إدارة الانتخابات المحلية).



وأكد وزير التنمية المحلية عمق العلاقات "المصرية / الهندية" المشتركة والتي تعود لعهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ورئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو .. مشيرا إلى أن العلاقات شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.



ولفت إلى أن التأثير الإيجابي للمنح والدورات التدريبية على مستوى الكوادر المحلية وتنمية قدراتهم بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدا تطلع الوزارة لمواصلة هذه البرامج والمنح مرة أخرى في حال عودتها وانتهاء جائحة "كورونا".

واستعرض وزير التنمية المحلية الدور المهم الذي يقوم به مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وإمكانية تبادل الخبرات و التعاون بين المعاهد المتخصصة في الهند خاصة معهد أحمد أباد للإدارة العليا في مجالات إعداد قادة المستقبل وكوادر التنمية المحلية.

كما استعرض شعراوي بعض تفاصيل المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصري في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مستدامة.



وأكد الوزير الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المراكز الحرفية بالمحافظات والبالغ عددها 78 مركزاً حرفياً في توفير فرص عمل للمواطنين بالقرى بما يساعد على تحسين مستوى معيشتهم ، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الجانب الهندي وتبادل الخبرات في ذلك المشروع المهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .



وأشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، مؤكدا إمكانية تبادل الخبرات مع الهند في هذا المجال الحيوي للدولة المصرية وبحث توفير دورات تدريبية للكوادر المحلية العاملة في مجال المخلفات الصلبة عبر الفيديو كونفرانس وبرامج التواصل الحديثة.



من جانبه، تطرق السفير الهندي لتجربة المؤسسات الهندية العاملة في ترويج المنتجات التراثية والحرفية واليدوية لسكان المناطق الفقيرة للمساعدة في بيعها وتسويقها داخليًا وخارجيًا وعلى رأسها مؤسسة ( قاضي ) والتي يرعاها رئيس وزراء الهند.



وأعرب السفير الهندي عن رغبته في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي، التي وصفها بأنها وطيدة وقديمة وراسخة ، وتطلعه للبدء في صفحة جديدة من علاقات التعاون بين الوزارة والحكومة الهندية لاستكمال أطر العلاقات المختلفة ، مؤكدا استعداده للمشاركة في خطة الوزارة لتدريب الكوادر المحلية والعمل على تطوير أداء الإدارة المحلية .



وطلب السفير الهندي زيارة لبعض القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصري للتعرف على بعض الاحتياجات والتى يمكن للهند القيام بها فى المشروعات والقطاعات الحيوية ، مبديا استعداد الجانب الهندي للمشاركة في تطوير 3 من المراكز الحرفية بمحافظات الصعيد لتكون بمثابة نموذج مميز يتم تكراره فى باقى المحافظات .



وأشار جوبتيه إلى أن التحديات الموجودة في البلدين مشتركة فى عدد من المجالات ويمكن أن نعمل معاً لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين.



وشهد اللقاء بحث الاستفادة من تجربة الهند فيما يخص " منصة أيادى مصر للحرف اليدوية " والتي أطلقتها الوزارة منذ عدة أسابيع لدعم الصناعات الحرفية والتراثية التى تتميز بها بعض القرى فى المحافظات والمساعدة فى تسويق وبيع تلك المنتجات ، وذلك لما للهند من تجربة رائدة في أسواق الحرف اليدوية ومنها سوراج كوند في مدينة فريدة آباد، ومنها سوق امبريوم في مدينة انتيجار.



وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة بين الجانبين لإعداد خطة عمل لتنفيذ كل الموضوعات والنقاط التي تم بحثها خلال اللقاء والبدء فى تنفيذها .