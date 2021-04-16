وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بالمحافظات

سعفان: بدء التدريب التحويلي على 4 مهن بدمياط

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير عن بدء الدورات التدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة المهن المختلفة من 25 أبريل الجاري وحتى 24 يونيو المقبل، للشباب من الجنسين.

ومن جانبها قالت منى الأطروش مدير المديرية، إن هذه الدورات التدريبية ستتم على مهن ميكانيكا السيارات (ديزل - بنزين)، ومهنة التبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وكهرباء الالكترونيات، ومدة الدورة التدريبية شهرين كاملين ضمن برنامج التدريب التحويلي بمركز التدريب المهني التابع للمديرية.

وأضافت مدير المديرية أن المركز يحتوي على أحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب، لافتة إلى أنه يتم التدريب على أيدي مدربين متخصصين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل في هذا المجال.

وأوضحت، أن الأوراق المطلوبة للتسجيل في تلك الدورات هي : صور من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وشخصية، والمؤهل الدراسي إن وجد، على أن يتم التقديم بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة وعنوانه: المنطقة الصناعية بجوار بنزينة التعاون أمام مصنع الجلاد للأثاث، للتواصل عن طريق رقم التليفون ٠١٠٦٥٦٢٧٦٠٥ .

وتضع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وتقوم المديريات بإعداد قواعد بيانات متكاملة لخريجي وحدات التدريب المتنقلة ومراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، بحيث تشكل تلك القاعدة الأساس في تلبية احتياجات خريجي التدريب سواء بتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة ومتابعتهم فيها، أو توجيههم ومساعدتهم في عمل مشروعات خاصة بهم.