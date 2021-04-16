أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل دفعة من شركات الرقائق

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة قليلا اليوم الجمعة إذ صعدت أسهم شركات الرقائق ذات الثقل،

بيد أن مخاوف بشأن توقعات الشركات كبحت المكاسب.



وارتفع المؤشر نيكي 0.14 بالمئة إلى 29683.37 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 بالمئة ليغلق عند 1960.87.



وربحت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أن أعلنت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات عن زيادة 19.4 بالمئة في أرباح الربع الأول بفعل طلب قوي على الرقائق.



وزاد سهم أدفانتست 0.38 بالمئة وربح سهم طوكيو إلكترون 0.37 بالمئة وقفز سهم رينيساس إلكترونيك 2.48 بالمئة.



لكن شينغو أيدي الخبير الإستراتيجي المعني بالأسهم لدى معهد الأبحاث إن.إل.آي أشار إلى أن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن توقعات الشركات قبيل موسم الأرباح الذي يبدأ الأسبوع القادم إذ أن

توقعاتهم مرتفعة للغاية.



ونزل سهم توشيبا 6.03 بالمئة بعد تقرير ذكر أن المجموعة العملاقة أبلغت مقرضيها بأنها تعتزم رفض عرض استحواذ من شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز.



وكان سهم توهو، الذي زاد 3.95 بالمئة، الرابح الأكبر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، وتلاه سهم ماوري جروب الذي ربح 3.18 بالمئة ودايوا هاوس إندستري الذي ارتفع 3.06 بالمئة.



وكان سهم طوكيو إلكتريك باور، الذي هبط 4.73 بالمئة، الخاسر الأكبر بالنسبة المئوية على نيكي، وتلاه سهم شارب الذي فقد 3.07 بالمئة وسكرين هولدينجز الذي نزل 2.92 بالمئة.



وتقدم 117 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 106.

وكان في الأسبوع الماضي، فقد سهم ياسكاوا إلكتريك، التي تصنع الروبوتات، وهي الشركة تعطي مؤشرا رئيسيا لاتجاه أرباح المصنعين في اليابان، 7.11 بالمئة بعد أن جاءت أرباح ربع فبراير دون توقعات المستثمرين.



وتتوقع الشركة أن تقفز أرباح التشغيل 54.5 بالمئة إلى 42 مليار ين (383.67 مليون دولار) في السنة المالية الحالية متفقة تقريبا معة توقعات المحلين عند 43 مليار ين.



كما خسرت أسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا من بينها نيتو دينكو وشين-إيتسو كيميكال وفانوك بين 3.7 و1.76 بالمئة.



على الجانب الآخر، ارتفع سهم توشيبا 6.21 بالمئة بعدما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة أن الشركة اليابانية للاستثمار المدعومة من الدولة والبنك الياباني للتنمية سينضمان لعرض شراء بقيمة 20 مليار دولار من قبل سي.في.سي كابيتال بارتنرز.