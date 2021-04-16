وزير القوى العاملة: إطلاق تجريبي للبوابة الرقمية المعلوماتية أول يوليو

لإتاحة بعض خدمات الوزارة في مجالات التدريب المهني

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان إطلاق تجريبي للبوابة المعلوماتية المكانية في أول يوليو المقبل، كاشفا عن أن البوابة ستتيح مؤشرات وبيانات تساعد في اتخاذ القرار والتوجيه الملائم، وذلك من خلال تغذيتها بكافة البيانات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأوضح الوزير أن البوابة ستتيح مؤشرات عن بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة خاصة في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال خرائط جغرافية تتيح تفاصيل لمراكز التدريب المهني الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة على مستوى 27 محافظة، فضلاً عن مكاتب التشغيل التابعة للوزارة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بديوان عام الوزارة ، منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، بحضور كبار مسئولى الوزارة، لبحث إطلاق البوابة الرقمية المعلوماتية المكانية للخدمات التي تقدمها الوزارة " GIS" بالتعاون بين الجانبين .

وكان الوزير فى مستهل اللقاء قد وجه الشكر والتقدير لبرنامج الأغذية العالمي على الدعم الذي يقدمه مكتبه بالقاهرة للوزارة وحرصه على التطوير والارتقاء بالخدمات التي تقدمها مما يصب في مصلحة أبناء الوطن.

وفي نفس السياق وجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بالوزارة بالتأكد من أن كافة البيانات التي سوف تستخدم في تغذية البوابة من واقع قواعد بيانات حقيقية من خلال مركز معلومات الوزارة حتى تتيح البوابة مؤشرات حقيقية تساعد في اتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة .

من جانبه أبدى هايلي سعادته بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف الوزارة والتي ستفيد العديد من الشباب والقطاعات المختلفة، موجها الشكر للوزير، وكل أعضاء فريق العمل المشترك القائم على هذه البوابة .

وخلال اللقاء تم عرض نموذج للبوابة للتشاور حول أبرز الملامح والأدوات التي تتيحها تمهيدا لإطلاقه رسميا .

حضر اللقاء من جانب الوزارة حسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، وأمال لبيب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ، وايمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للمعلومات،ومن جانب المنظمة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية ، ومنه أنور مسؤول بالبرنامج.