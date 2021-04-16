اجتماع مع الرئيس وزيارة إلى جوبا.. نشاط «الزراعة» في أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 34 حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 9 إلى 15 أبريل، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضاً ملخصاً بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال الفترة نفسها، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

اجتماع مع الرئيس السيسي

وأشار الملخص الأسبوعي لأنشطة الوزارة إلى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث تناول الاجتماع متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

زيارة إلى جوبا

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي موافقة النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان ريام ماشار على استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر، وذلك بعد أن قام القصير باستعراض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الثروة الداجنة والتي أسفرت على اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لعدد 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر، وجار اعتماد 16 منشأة أخرى جديدة، وذلك خلال زيارته إلى جوبا والتي عقد خلالها عدداً من اللقاءات لبحث سبل التعاون بين مصر وجنوب السودان.

افتتاح مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص

وافتتح السيد القصير والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مركز تجميع الألبان بأبو قرقاص بالمنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين ومحافظة المنيا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 10 أطنان لبن يومياً ويمكن مضاعفاتها إلى 20 طناً ومزوّد بمنظومة تبريد سريع بقدرة 5 أطنان/الساعة ويشتمل على 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 أطنان لبن ووحدة لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ووحدة غلاية لغسيل وتعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة.

كما تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب غرب المنيا يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن تفقد مشروع استصلاح وتنمية 20 ألف فدان بمزرعة غرب المنيا، والوقوف على حالة محصولي القمح وبنجر السكر بهما، ومحطة الميكنة الزراعية.

دعم الاستثمار الزراعي في أسوان

وخلال هذا الأسبوع أيضاً بحث السيد القصير مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سبل دعم الاستثمار الزراعي بالمحافظة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للوزارة في أسوان.

كما شهد وزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوقيع البروتوكول مع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور غادة أبو زيد نائب المحافظ، كما عقد اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بديوان وزارة الزراعة، لبحث دفع الأداء في مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام.

كما نفذ البنك القومي للجينات والموارد الوراثية، التابع لمركز البحوث الزراعية، يومي حقل للبرنامج المشترك بين البنك ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والخاص بمشروع تقييم البرسيم المصري من حيث الموارد الوراثية تحت النظم البيئية.

ونفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، تحت عنوان «الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش»، استفاد منها 32 متدرباً من مهندسي الإرشاد والمكافحة، وعدد من مزارعي المحافظة.

كما نفذ مركز التدريب المعتمد بمركز بحوث الصحراء دورة تدريبية مكثفة بعنوان «تطبيقات الحاسب الآلي في الأعمال الإدارية والمالية» في الفترة من 11 إلى 15 أبريل، حيث يستهدف البرنامج تعزيز مهارات الكوادر الإدارية بمركز بحوث الصحراء في تطبيقات الحاسب في المجالات المالية والإدارية.

وأقام معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بفرع المعهد بالشرقية تحت عنوان «تربية ديدان الحرير التوتية كمشروع لتنمية القرية المصرية»، وجاءت الدورة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمجلس القومي للمرأة بالشرقية وذلك لتدريب الشباب والرائدات الريفيات الراغبين في إقامة مشاريع إنتاج الحرير الطبيعي وذلك لخلق فرص عمل وزيادة دخل الأسر الريفية وكذلك تدريب مهندسي الإرشاد الزراعي بالشرقية.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن حتى الآن بزيادة حوالي 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، كذلك تم تحصين مليون و39 ألفاً و301 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينها 800 ألف و626 رأس أبقار، 208 آلاف و302 رأس أغنام، 30 ألفاً و373 رأس ماعز خلال 8 أيام.

وأجرى اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، جولة تفقدية في مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، للوقوف على سير العمل ولقاء الأطباء البيطريين والعاملين بالمديرية.

وشملت الجولة الوقوف على معدلات الأدوار في الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن موقف التلقيح الاصطناعي وفتح نقاط جديدة للتلقيح الصناعي، ليبلغ إجمالي النقاط في المحافظة حوالي 107 نقاط بزيادة قدرها 90%، كما تفقد أعمال إدارة الخدمات والعلاج الاقتصادي المقدم للمربيين.

ونظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل تحت عنوان «خارطة طريق مستقبل الثروة الحيوانية في مصر في ظل المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية» عبر تطبيق «زووم».

وشارك في الورشة الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محسن شكري، مقرر مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بالأكاديمية، ولفيف من العلماء والباحثين من الجامعات والمراكز البحثية.

كما تم إصدار الموافقة التصديرية لـ80 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بيض مائدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع مراعاة جميع الإجراءات المحجرية اللازمة، الأمر الذي يؤكد على تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني والثقة في القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي الآمن والمناسب لإنتاج داجني متميز وآمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأعلنت الوزارة ضبط 38 طن تقاوي الأرز والخضر المغشوشة ومحطتين غربلة غير مرخصة في كفر الشيخ والغربية، وذلك بناء على َتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحقيق الانضباط في أسواق تداول التقاوي وحفظ حقوق المزارع المصري في حصوله على تقاوي متعمدة عالية الإنتاج.

وأعلنت الوزارة عن 11 توصية وضعها المشاركون في المؤتمر الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، والذي عقد بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، نهاية لاسبوع الماضي، تحت عنوان: «صناعة الزهور في مصر.. الفرص والتحديات»، بحضور عدد من الخبراء والباحثين في هذا المجال، وممثلو عدد من الشركات والمهتمين بهذا المجال، أبرزها انشاء جمعية تعاونية لمنتجي الزينة وبورصة زراعية خاصة بها والتوسع في اقامة المعارض أكثر من مرة على مستوى محافظات الجمهورية.