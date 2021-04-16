رئيس وزراء اليابان يطلب إمدادات إضافية من لقاح فايزر المضاد لكورونا

البلاد تشهد موجة جديدة من كورونا قبل 3 أشهر من استضافة الألعاب الأولمبية

قالت شبكة "فوجي" الإخبارية اليابانية، إنه من المقرر أن يسعى رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، إلى إبرام اتفاق بشأن الحصول على إمدادات إضافية من لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الشبكة التلفزيونية، دون الإفصاح عن مصدر المعلومات، أن سوجا سيطلب ذلك من الإدارة الأمريكية.



ووصل رئيس وزراء اليابان إلى واشنطن، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ تولي الأخير مهام منصبه في يناير الماضي.



وتواجه اليابان موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا وذلك قبل ثلاثة أشهر من خططها لاستضافة الألعاب الأولمبية في طوكيو في يوليو المقبل، حيث تدرس العاصمة اليابانية ومناطق حضرية رئيسية أخرى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس.



ويعد اللقاح الذي طوره تحالف شركتي فايزر/بيونتيك الوحيد المعتمد للاستخدام في اليابان حتى الآن.



وتأتي الموجة الجديدة من إصابات كورونا في ظل بطء عملية التطعيم، التي بدأت في فبراير الماضي، حيث تم تطعيم أقل من 2 مليون شخص من إجمالي سكان اليابان، البالغ عددهم حوالي 126 مليونًا.



وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه على الرغم من أن اليابان أبرمت عقودا لتلقي 50 مليون جرعة من لقاح شركة مودرنا الأمريكية، و120 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا، ليس من الواضح متى ستتم الموافقة على استخدام اللقاحين في البلاد.



ووفقًا للأرقام التي قدمتها الحكومة اليابانية في مارس الماضي، تمتلك البلاد حاليا حوالي 11 مليون جرعة من لقاح فايزر.



وتشير تقديرات الحكومة اليابانية إلى أنها قد تتلقى 43 مليون جرعة أخرى من اللقاحات المضادة لكورونا في مايو المقبل، تليها 45 مليون جرعة في يونيو، ليصبح إجمالي جرعات اللقاحات المتوقع وصولها نحو 144 مليون.