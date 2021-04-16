الجمعة 16 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج 132 بطاقة رقم قومي للسيدات

كشف مجاني ومحو أمية في قافلة طبية وخدمية لريف المنتزه بالإسكندرية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بحي المنتزه

نظم حي المتنزه أول بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز معلومات التنمية بالمحافظة، وفرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، قافلة طبية لأهالي ريف المنتزه، جاء ذلك تحت رعاية المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي منتزه أول، وإشراف منى النشار، مدير مراكز معلومات التنمية بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة ونواب البرلمان، وجمعيات المجتمع المدني.

وقدمت القافلة الطبية والخدمية خدمات للظهير الريفي، و تمت كتابة ومراجعة وتصوير 132 استمارة بطاقة رقم قومي للسيدات مجانًا، كما تم تقديم خدمات طبية وتوقيع الكشف الطبي على 95 حالة، وتقديم علاج مجانا.
 

 - استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات

 

كما تم حصر 63 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن، بالإضافة إلى العمل على محو أمية وعقد امتحانات فورية لـ 23 من الأهالي.

وعلي صعيد آخر، واصلت إدارة الرقابة والرصد البيئي بحي المنتزة جهودها لمتابعة عملية رفع المخلفات لإعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي، جاء ذلك تحت إشراف رئيس حي المتنزه أول وبتواجد مديرو إدارة الرقابة والرصد البيئي وإخصائي الرصد البيئي لمتابعة أعمال رفع المخلفات بنطاق الحي بجميع القطاعات المختلفة.

وتم متابعة الأعمال بقطاعات الحي المختلفة وذلك بكلا من،  قطاع خورشيد بعزبة التوفيقية وعزبة البكاتوشي وشارع السوق بخورشيد، قطاع المندرة بشارع ملك حفني قبلي وشارع 30 القاهرة وشارع مصطفى كامل،  قطاع سيدي بشر بحري، شارع عبد السلام عارف، شارع خالد بن الوليد، شارع ملك حفني بحري، شارع إسكندر إبراهيم، شارع مسجد سيدي بشر، شارع محمد نجيب،  قطاع السيوف، شارع أمين حسونة وأديب معقد.
 

- رفع 14 طنا من المخلفات


كما تم تدعيم شركة بمعدات الحي العاملة في مجال النظافة وذلك بمنطقة الجزيرة الخضراء لرفع 14 طن مخلفات كما تم متابعة أعمال توسيع الطريق بشارع مصطفى كامل وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة لإعادة المظهر الحضاري لشوارع الحي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لجميع الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة، بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة،

وسرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، وتطوير الميادين، أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، كما شدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ على مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة.

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الإسكندرية قافلة مجانية المنتزة ريف كشف

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