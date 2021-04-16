ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3.. وأبطال العمل الفني

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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 لذلك يسارعون بإدارة محرك البحث العالمي جوجل ، والذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أحداث الحلقة و مواعيد عرض المسلسل وأبرز نجوم الفن المشاركين فيه والقنوات الناقلة له.

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3

حظى مسلسل الاختيار الجزء الأول والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي على نسب مشاهدة عالية خاصة وإنه كان يدور أحداثه حول استشهاد البطل أحمد المنسي أحد أبناء القوات المسلحة أثناء الدفاع عن كمين البراثن ضد عملية إرهابية غاشمة فيما تدور أحداث الحلقة الثالثة من الجزء الثاني عن اعتصام رابعة العدوية و كيفية تجنيد عامل بمحل كشري لدخول إلى الاعتصام و إمدادات الأجهزة الأمنية بالمعلومات اللازمة و دخول الضابط يوسف الرفاعي إلى الاعتصام بكارنية مصارع روماني لمساعدة أم إحسان في الخروج التي تم ضربها واحتجازها داخله بالقوة.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

نوهت مجموعة قنوات أون عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 والذي يدور حول قصص بطولة أفراد الشرطة المصرية في الدفاع عن البلاد من العمليات الإرهابية حيث يتم عرض المسلسل الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة On فيما يتم إعادته مرتين يوميا الأولى الساعة 2 صباحا والثانية الساعة الثالثة والنصف عصرا فيما يعرض على شاشة قناة أون دراما الساعة العاشرة والربع مساء ويعاد الساعة الرابعة صباحا والساعة الحادية عشر و النصف صباحا والساعة الخامسة إلا ربع مساءا.



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تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل الاختيار 2

نجوم الفن المشاركين في مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 3 يشغل بال الكثير من المواطنين، لذلك حصل على معدلات البحث عالية عبر المنصات الإلكتروني حيث يشارك في الجزء الثاني من المسلسل الاختيار الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي والفنان إياد نصار و الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنان أحمد سعيد عبد الغني والفنانة إنجي المقدم والفنانة أسماء أبو اليزيد وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.