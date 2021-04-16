«الري» تؤهل ترع جرجا والقليوبية لترشيد المياه وحل أزمة النهايات

تستمرجميع قطاعات وزارة الموارد المائية والري فى العمل على قدم وساق في جميع محافظات مصر لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التي يتم هدرها وفقدها في الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

يأتى ذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

واصلت الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة التابعة لقطاع الخزانات بوزارة الرى، الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل ترعة جنابية جرجا بطول ٣.٩٥٠ كيلو متر طولى بهندسة ري شرق جرجا ، ضمن عملية تأهيل عدد ٤ ترع بالإدارة العامة لري سوهاج ، بهدف توفير وترشيد إستهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية .

كما تتابع الإدارة العامة للموارد المائية والرى فى القليوبية، تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها تأهيل ترعة قها زمام هندسة ري قليوب، وتأهيل ترعة طحانوب، و تاهيل ترعة 3 أيسر مويس زمام هندسة ري كفر شكر، وتأهيل ترعة الإشارة زمام هندسة ري كفر شكر، وتأهيل وتبطين ترعة جنابية كفر منصور، بجانب متابعة ترعة البوهية وترعة المسلمانية وترعة الكموني لمتابعة حالة المياه والجسور والتأكيد على وصول المياه للنهايات.

من جهته، قال المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والرى، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى المردود الإقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

وأشار رئيس مصلحة الرى لـ«الدستور» إلى إعطاء أولوية للقرى المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي تستهدف القرى الأقل دخلًا من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة والمساهمة في مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.