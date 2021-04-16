8 قتلى وعشرات المصابين.. الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل مجزرة «فيديكس»

إطلاق نار في مدينة إنديانابوليس ومقتل منفذ الهجوم منتحرًا

كشفت الشرطة الأمريكية في مدينة إنديانابوليس، اليوم الجمعة، عن وقوع حادث إطلاق نار في مستودع تابع لشركة فيديكس في المدينة فجر اليوم، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وعشرات المصابين.

وأفادت الناطقة باسم الشرطة جيني كوك فى تصريحات صحفية، بأن عناصر الشرطة فى المدينة تلقوا إنذارًا بوقوع حادث إطلاق نار في مكتب تابع لشركة فيديكس لنقل البريد قرب مطار المدينة الدولي، لافتة إلى أنهم رجحوا مقتل منفذ الهجوم منتحرًا.

فيما دعا السر جنت جون بيرين الذي يعمل في قسم الإعلام في شرطة ولاية إنديانا أقارب موظفي فيديكس إلى التجمع في فندق هوليداي إن المحلي.

من جانبه، أعلن الميجور جوزيف مكاتي، من مكتب عمدة مقاطعة ماريون في إنديانا في وقت سابق من صباح اليوم عن أن إطلاق نار وقع في مستودع لفيديكس، موضحًا أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وشهدت عدد من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية حوادث إطلاق نار مشابهة، كان أكثرها عنفًا في كولورادو أواخر شهر مارس الماضى، حيث أقدم مسلح على قتل عشرة أشخاص، أحدهم شرطي، في متجر بمدينة بولدر في الولاية الأمريكية.

وكشفت السلطات الأمريكية عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بمتجر بقالة في ولاية كولورادو، ويدعى أحمد العيسى.

العيسى له تاريخ كبير من العنف على الرغم من أن عمره لم يتجاوز عمره الـ21 عامًا، من مدينة أرفادا.

وأفاد موقع ديلى بيست الأمريكى نقلاً عن شقيق العيسي، بأنه مضطرب للغاية.

ووجهت الشرطة الأمريكية للعيسى 10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى بسبب إطلاق النار الجماعي، ونقل إلى الحجز بعد إصابته بطلق ناري أثناء القبض عليه.

وأضاف شقيق العيسى، أن شقيقه كان معاديًا جدًا للمجتمع، ومصابًا بالارتياب، لافتًا إلى أنه بالمدرسة الثانوية كان يتحدث عن مطاردته، وشخص ما وراءه، وشخص ما يبحث عنه.

وتابع على العيسى فى تصريحاته للموقع الأمريكى "عندما كان يتناول الغداء مع أختي بأحد المطاعم، قال الناس في مرأب السيارات، إنهم يبحثون عني خرجت ولم يكن هناك أحد لم ندري ما الذي كان يدور برأسه. وأقر علي بأنه يعتقد أن شقيقه مريض عقليًا.

وقال علي "علمت أنه مشتبه به بعد العودة من العمل، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من التواصل مع أشقائه".