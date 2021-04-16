«كانسينو» الصينية تؤكد سلامة لقاحها المضاد لكورونا

أعلنت شركة كانسينو بيو (كانسينو بيولوجيكز) الصينية أنها لم تتلق أي بلاغات بحدوث أي حالات خطيرة لتجلطات دموية من متلقي لقاحها Ad5-nCoV المضاد لكوفيد-19.



جاء ذلك بعد أن دعت وكالات الصحة الفيدرالية الأمريكية هذا الأسبوع إلى وقف استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19 والذي يستخدم تقنية مشابهة للقاح Ad5-nCoV، في أعقاب تقارير عن حدوث بعض الجلطات الدموية.



وذكرت الشركة –في بيان اليوم- "لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة تتعلق بجلطات دموية بعد حوالي مليون تطعيم بـAd5-nCoV، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن كلا اللقاحين يحتويان على فيروس آخر يسمى الفيروس الغدي، فإن لقاح "كانسينو بيو" يستخدم فيروس غدي مختلف عن الخاص بجونسون أند جونسون.



وتمت حتى الآن الموافقة على لقاح Ad5-nCoVللاستخدام الطاريء في الصين والمجر وتشيلي والمكسيك وباكستان.

- المكسيك توافق علي ترخيص لقاح "كانسينو"

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المكسيكية الأربعاء أنّها رخّصت للاستخدام الطارئ للقاحي كانسينو وكورونافاك الصينيين المضادّين لفيروس كورونا.

وقال هوغو لوبيز-غاتيل المسؤول في الحكومة عن مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال مؤتمر صحفي إنّ "الترخيص الطارئ أعطي لكلا اللقاحين".

وأضاف أنّ جرعات لقاح "كورونافاك" الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية "ستصل إلى المكسيك معبّأة" في قوارير جاهزة للاستخدام، في حين أنّ لقاح "كانسينو" الذي تنتجه شركة "كانسينو بيولوجيكس" سيصل "بالجُملة" في شُحنات ستُنقل إلى ولاية كيريتارو (وسط) حيث ستعبّأ الجرعات في القوارير المخصّصة لها.

وبالإضافة إلى هذين اللّقاحين، سبق للمكسيك وأن منحت تراخيص مشابهة لثلاثة لقاحات أخرى، هي لقاح فايزر-بايونتيك الأميركي-الألماني ولقاح "أسترازينيكا" البريطاني ولقاح "سبوتنيك في" الروسي.



وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج، و كان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.



وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، إلى 138 مليونا و890 ألفا و681 حالة، حسبما نشرت على جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، علي موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، كما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و985 ألفا و407 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.