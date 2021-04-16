مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين في مصر

تبدأ يوم 26..

يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 والتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة خاصة منذ بدء شهر رمضان المبارك ووضع ميزانية لشراء مستلزمات العيد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد والجدول الصرف وفقا لجدول وزارة المالية.

ما هي مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021



أكدت وزارة المالية على صرف مرتبات شهر أبريل لموظفي الدولة والعاملين بالجهاز الإداري خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجاري.

وفقا للجدول الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك لمنع التكدسات وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة وجيزة خاصة في الأماكن المغلقة أو المزدحمة حيث ينتشر عن طريق لمس الأسطح المحتوية عليه ووضعها على الأنف أو الفم.

جدول صرف رواتب شهر أبريل

وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم عملية الصرف رواتب العاملين بالدولة فإنه سيتم صرف رواتب موظفي 33 وزارة وهيئة حكومية يوم 26 أبريل فيما يتم صرف رواتب 20 وزارة وهيئة تابعة لهم يوم 27 أبريل على أن يتم صرف رواتب 13 وزارة وهيئة يوم 28 أبريل الجاري وتهيب الحكومة بالمواطنين الامتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك خاصة مع ارتفاع منحني الإصابات بفيروس كورونا وفقا لإحصائيات وزارة الصحة والسكان المصرية.

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ماكينات الصرف الآلي.. والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

مع إعلان مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 ووضع كل أسرة خطتها الشرائية لمستلزمات عيد الفطر المبارك 1442 يحب مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية عند الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك من الابتعاد عن الأماكن المزدحمة و استخدام مناديل عند الضغط على زر ماكينات الصرف و تطهير اليد بالكحول جيدا و إلتزام المسافات الآمنة بين مرتادي ماكينات الصرف، وذلك تفاديا لانتشار عدوى الفيروس القاتل بين المواطنين الذي يدمر خلايا المناعة في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية.