أوكرانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا و438 وفاة

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، إنه تم تسجيل 17 ألفًا و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونًا و921 ألفا و244 إصابة، علي مستوي البلاد.



وأضاف وزير الصحة الأوكراني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة تضمنت 709 أطفال و378 عاملًا في مجال الصحة.



وأوضح وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 438 حالة وفاة جديدة، في حين تماثل 12 ألفا و54 شخصًا للشفاء، فيما يتلقى 4348 مريضاً العلاج في المستشفيات.



وتم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة كييف تليها منطقة خاركيف ثم لفيف.

-ارتفاع إصابات كورونا حول العالم لتتخطي 138 مليونا و890 ألفا



كما أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم ارتفعت إلى 138 مليونا و890 ألفا و681 حالة، وأفادت حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و985 ألفا و407 حالات.

- استمرار أكبر حملة تطعيم في التاريخ



وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد– 19" ، وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج، وكان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.