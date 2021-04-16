نجاح أكبر عملية لجراحة الوجه و الفكين بمستشفى الرمد في دمنهور

ضمن جهود تقديم ـفضل الخدمات الطبية للمواطنين

أعلن الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، عن نجاح جراحة دقيقة وإنقاذ حالة خطيرة مصابة بكسر في الجدار السفلى لحجاج العين بمستشفى الرمد بدمنهور.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن العملية من أكبر وأعظم العمليات في مجال جراحة الوجه والفكين، وتم خلالها إصلاح كسر بالجدار السفلى لحجاج العين وإعادة العضلة المستقيمة السفلية للعين إلى مكانها الطبيعي مع إصلاح التهتكات الناجمة عن الإصابة وزرع شريحة تيتانيوم لسد الكسر، مشيرا إلى نجاح العملية على يد الدكتور علاء الدين الجلجمونى، وبمعاونة الدكتور ياسر منصور، والدكتور عماد الدين أبو يمن، والدكتور علي توفيق، تحت إشراف الدكتور هاني غيث، مدير مستشفى الرمد بدمنهور.



- تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمواطن



و ثمن "طلحة" جهود الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور منوها بأن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة والدقيقة هي من أهم إنجازات منظومة القطاع الصحي بالبحير،ة مشددا على أن كافة المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، تعمل على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمواطن المصري.



كما شهدت محافظة البحيرة، أمس الخميس، قافلة طبية شاملة تم خلالها الكشف على 1620 مواطنا خلال خدمة القوافل الطبية متعددة التخصصات المجانية بقرية كوم النصر بمركز المحمودية، واستمراراً لعمل القوافل الطبية المتنقلة وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والقرى بنطاق المحافظ.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، و وكيل وزارة الصحة، بوصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجاً للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه.

- قافلة طبية متخصصة





وضمت القافلة عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ضمت (الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج.

و أجرت القافلة على مدار اليومين من الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان على حوالي 1620 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 368 حالة باطنة، و 208 جراحة عامة، و 39 حالة أسنان، و 174 حالة من الرمد، و 92 نساء وتوليد، و 321 حالة أطفال، 99 حالة مسالك بولية، و72حالة أنف وأذن،و 180 حالة جلدية، و 67 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.