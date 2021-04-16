فرنسا تعلن فتح المقاهي والمزارات الثقافية منتصف مايو المقبل

عودة المدارس على مراحل

قال جابريل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن باريس ما زالت ملتزمة بهدف إعادة فتح المطاعم والمقاهي التي تقع في الأماكن المفتوحة، وكذلك المزارات الثقافية بحلول منتصف مايو المقبل، وفقا لفرانس برس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في مقابلة مع صحيفة ليزيكو، إن "الشعب الفرنسي حريص على العودة إلى المتاحف والمطاعم، وفي وقت لاحق، سوف تسمح الزيادة في عمليات التلقيح للآخرين بإعادة الفتح بشكل تدريجي"، مؤكدا أن أولوية الحكومة لا تزال هي فتح المدارس على مراحل، اعتباراً من 26 إبريل الجاري.

- تحذير من سلالة جديدة من كورونا ظهرت في منطقة بروتاني

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن فرنسا، التي فرضت الاغلاق الوطني للمرة الثالثة، أصبحت أحدث دولة تسجل أكثر من 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وكانت السلطات الفرنسية، أطلقت تحذيرا بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في منطقة بروتاني شمال غربي البلاد، فيما قد يكون اكتشافها عبر فحص "البي سي آر" أكثر صعوبة من بقية السلالات.



وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنه على الرغم صعوبة اكتشافها ، إلا أن التحليلات الأولية لهذا النوع الجديد لا تشير إلى زيادة الخطورة أو زيادة قابلية الانتقال، و كان المثير في الأمر أن عددا من الأشخاص في هذه المنطقة كانوا يعانون من أعراض كورونا، لكن نتائج الفحوص كانت سلبية كلها.

- "الصحة العالمية" تضع السلالة قيد التحقيق

ووضعت منظمة الصحة العالمية هذه السلالة في فئة "سلالة قيد التحقيق،" ذلك أنه اختبارات كورونا التقليدية لم تتمكن من رصدها.

وتضم هذه الفئة عددا كبيرا من السلالات التي تحدث نتيجة طفرات طبيعية، وتشكل قلة قليلة منها مشاكل صحية عامة، وتختلف هذه عن فئة "السلالة المثيرة للقلق"، التي تشمل سلالات البرازيل وبريطانيا وجنوب إفريقيا.



وتجري السلطات الفرنسية تحقيقا معمقا في منطقة بروتاني، بعد أن تم تحديد 8 حالات على أنها تحمل السلالة الجديد، من بين 79 حالة في مدينة لانيون في المنطقة.

وجاء هذا الإعلان في وقت تكافح فرنسا ارتفاعا في أعداد الإصابة، وحذر الرئيس إيمانويل ماكرون، من أن إجراءات الإغلاق الجديدة قد تفرض قريبا.