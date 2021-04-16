إصابات كورونا فى العالم تتخطى 138 مليونًا و890 ألفًا

الوفيات ارتفعت لمليونين و985 ألفا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفعت إلى 138 مليونًا و890 ألفًا و681 حالة، وأفادت حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و985 ألفًا و407 حالات.

- استمرار أكبر حملة تطعيم في التاريخ

وتستمر أكبر حملة تطعيم فى التاريخ لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" ، و حتى الآن تم إعطاء أكثر من 832 مليون جرعة فى 154 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج، وكان أحدث معدل نحو 18.8 مليون جرعة فى اليوم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.-

- إندونيسيا تسجل 6177 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا عن أنه تم تسجيل 6177 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و589 ألفًا و359 حالة.



وقالت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)- حسبما ذكر راديو "صوت إندونيسيا" اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 167 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 43 ألفًا و73 حالة.



وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونًا و438 ألفًا و254 شخصًا، وذلك بعدما تعافى 6362 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه يوجد 108 آلاف و32 حالة نشطة في البلاد.

- حظر على السفر الداخلي للحد من انتشار الفيروس

وقال مسئول بقطاع النقل في إندونيسيا إن الحكومة أعلنت، أمس الخميس، حظرًا على السفر الداخلي خلال عيد الفطر في مايو المقبل للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد بدرجة أكبر.

ويقول المسئولون إن العطلات تقود إلى ارتفاع حاد في العدوى، وإن السلطات ستعزز إجراءات الأمن على الحدود.