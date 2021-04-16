الرئيس التنفيذي لـ«فايزر»: الحاصلون على اللقاح قد يحتاجون لجرعة ثالثة

أوضح أن التطعيم قد يكون سنويا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، أن الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "فايزر- بيونتيك"، سيحتاجون على الأرجح، لجرعة معززة ثالثة بعد مدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا، من تاريخ الحصول على جرعتي التطعيم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، في جلسة نقاش استضافتها شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، قد يكون سنويا، مضيفا "هناك لقاحات بجرعة واحدة كافية مثل تلك المستخدمة للوقاية من شلل الأطفال، بينما هناك أخرى سنوية مثل الإنفلونزا، ويبدو أن فيروس كورونا يشبه الإنفلونزا أكثر".

وأظهرت تجارب سريرية حديثة أجريت مؤخرا، أن لقاح "فايزر" كان فعالا بنسبة تتجاوز 90 %، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد 6 شهور من الجرعة الثانية.



- دراسة تأثير الجرعة الثالثة

وبدأت "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك" في أواخر فبراير الماضي، بدراسة تأثير الجرعة الثالثة من لقاحهما.

وتهدف هذه الجرعة المعززة إلى الحماية من المتغيرات المستقبلية للفيروس ، التي قد تكون أقوى في تجنب الأجسام المضادة من اللقاح، مقارنة بالسلالات السابقة للفيروس.

وسيتم إعطاء حوالي 144 متطوعا الجرعة الثالثة من اللقاح، معظمهم ممن شاركوا في اختبارات الولايات المتحدة للمرحلة المبكرة من التطعيم العام الماضي.

- 15 مليار دولارمبيعات متوقعة لفايزر من اللقاح

وكان الدكتور ديفيد كيسلر، كبير المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للاستجابة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد قال، إن الأمريكيين يجب أن يتوقعوا تلقي جرعات معززة.

وكانا شركة "فايزر"، أعلنت أنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته بالاشتراك مع "بيونتك" إلى 15 مليار دولار في 2021، على أن ترتفع أكثر إذا وقعت مزيدا من العقود لاستخدامه.

وجاءت التوقعات في وقت أعلنت به "فايزر" عن أرباح الفصل الرابع والعام بأكمله، كما نشرت توقعات 2021، وتوقعت "فايزر" مبيعات للعام 2021 بأكمله تراوح قيمتها بين 44.4 و46.4 مليار دولار، تضاف إليها مبيعات لقاح "كوفيد 19".

وفي وقت سابق، أشارت تقديرات مؤسسة "مورغان ستانلي" المتخصصة بالخدمات المالية والاستثمارية، إلى إمكانية تحقيق "فايزر" لعائدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار من بيع لقاحها في عام 2021 فقط، إلى جانب 975 مليون دولار ستحصدها من ذات المصدر هذا العام.

كذلك توقع محللو "مورغان ستانلي" أن تجمع "فايزر" 9.3 مليار دولار من بيعها للقاح المضاد لـ"كوفيد 19"، كأرباح مجمعة في العامين التاليين 2022 و2023.



