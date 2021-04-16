تسجيل 673 إصابة جديدة بكورونا كوريا الجنوبية

تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 112 ألفا و789 حالة.



وقالت الوكالة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) ، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1790 حالة، و أشارت الشبكة إلى أن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ 111 شخصا.

- كوريا الجنوبية تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا



كما أعلنت كوريا الجنوبية إستأنفها حملة التطعيم بلقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا بين أعمار الـ30 و60 عاما، حيث وازنت السلطات الصحية المخاطر المحتملة للتطعيم بهذا اللقاح في مقابل تفش واسع للفيروس، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت ا كوريا الجنوبية قد أوقفت استخدام اللقاح لمن هم تحت 60 عاما الأسبوع الماضي، بعد أن تم تشخيص حالة أحد عمال الرعاية الصحية بأنها إصابة بجلطات دموية، بعد وقت قصير من تلقيه جرعة من لقاح "استرازينيكا"، و أعقب ذلك تقارير مماثلة لجلطات دموية في أماكن أخرى، مما دفع عشرات الدول للحد من استخدام لقاح "استرازينيكا".

- استمرار تدابير التباعد الاجتماعي

وفي سياق أخر، أعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي الحالية لمدة 3 أسابيع إضافية، بما يشمل حظر تجمع 5 أشخاص أو أكثر، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية -وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، بأن تمديد المستوى الحالي يأتي في ظل مخاوف من وقوع موجة جديدة من الجائحة، حيث يستمر وقوع حالات الإصابة الجماعية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، موضحة أن التدابير الجديدة ستدخل في حيز التنفيذ بدءًا من الإثنين المقبل.

وأشارت إلى تطبيق المستوى 2 من التباعد الاجتماعي، وهو ثالث أعلى مستوى على النظام خماسي المستويات في منطقة سول وضواحيها، بما يشمل إقليم كيونغي ومدينة إنتشون، بالإضافة إلى مدينة بوسان ومدينة دايجون الواقعة وسط البلاد، في حين تخضع باقي أجزاء البلاد إلى المستوى 1.5.

وقررت السلطات غلق المؤسسات الترفيهية التي تعمل في المناطق الخاضعة للمستوى 2 لمدة ثلاثة أسابيع بدلًا من رفع مستوى التباعد الاجتماعي، ومن المتوقع أن يؤثر هذا على 39 ألف منشأة، بما يشمل 15 ألفا في منطقة العاصمة وضواحيها.